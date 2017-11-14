コードベースセクション
エキスパート

Nevalyashka - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
785
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者Vladimir Khlystovmq5コードの著者barabashkakvn

前と反対のポジションを開きます。入力は決済逆指値、決済指値、及び最低ロットです。

決済逆指値パラメータと決済指値パラメータは最適化されるべきです。

EURUSD H1の例：

NevalyashkaのEURUSD H1テスト：

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18841

