記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Nevalyashka - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 785
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者：Vladimir Khlystov、mq5コードの著者：barabashkakvn
前と反対のポジションを開きます。入力は決済逆指値、決済指値、及び最低ロットです。
決済逆指値パラメータと決済指値パラメータは最適化されるべきです。
EURUSD H1の例：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18841
