Experts

Nevalyashka - expert para MetaTrader 5

cmillion | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
975
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia - Vladimir Khlystov, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Abrimos uma nova posição, oposta à anterior. Das configurações apenas Stop loss, Take Profit e número de lotes mínimos.

Faz sentido otimizar o tamanho do Stop loss e Take Profit.

Exemplo em EURUSD, H1:

Nevalyashka, test EURUSD, H1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18841

