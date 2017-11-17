Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Nevalyashka - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 975
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia - Vladimir Khlystov, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Abrimos uma nova posição, oposta à anterior. Das configurações apenas Stop loss, Take Profit e número de lotes mínimos.
Faz sentido otimizar o tamanho do Stop loss e Take Profit.
Exemplo em EURUSD, H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18841
