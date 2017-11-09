und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Nevalyashka - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 708
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee: Vladimir Khlystov, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.
Wir öffnen die neue Position entgegengesetzt zur vorherigen. Die Eingabe umfasst nur Stop Loss, Take Profit und eine minimale Lotgröße.
Die Parameter für Stop Loss und Take Profit sollten optimiert werden.
Beispiel mit EURUSD, H1:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18841
