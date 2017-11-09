CodeBaseKategorien
Vladimir Karputov
Autor der Idee: Vladimir Khlystov, Autor des MQL5-Codes: barabashkakvn.

Wir öffnen die neue Position entgegengesetzt zur vorherigen. Die Eingabe umfasst nur Stop Loss, Take Profit und eine minimale Lotgröße.

Die Parameter für Stop Loss und Take Profit sollten optimiert werden.

Beispiel mit EURUSD, H1:

Nevalyashka, Testergebnis EURUSD, H1

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18841

