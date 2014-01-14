Participe de nossa página de fãs
Autor real:
Sergej Solujanov
Oscilador suavizado não normalizado implementado na forma de um histograma colorido.
Como que a tendência varia? Como ela se lateraliza? Como negociar? ... etc.
Se partirmos do princípio de que a tendência de N barras é uma linha reta, podemos calcular os parâmetros desta linha. A equação da linha é y = bx + c. O inclinação da linha é caracterizada pelo coeficiente "b". O indicador calcula esse parâmetro por meio da regressão linear para cada barra e exibe ela em uma janela separada. A cor verde indica um valor maior que o seu anterior, ou seja, o angulo aumenta, a vermelha indica o oposto.
Na verdade, em relação aos gráficos, o coeficiente "b" é derivado de dois fatores - a partir da tangente do ângulo da linha e o coeficiente que caracteriza o par, de modo que a escala dos valores do indicador é diferente para diferentes pares.
Como usar o indicador? Em minha opinião, há varias formas:
- Cruzamento da linha zero;
- Atingindo o valor máximo;
- Se você definir uma certa região próxima da linha zero como tendência lateralizada, você pode realizar negociações após o rompimento dessa zona.
Fig. 1. Indicador TrendLinearReg
