CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TrendLinearReg - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2231
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Sergej Solujanov

Oscilador suavizado não normalizado implementado na forma de um histograma colorido.

Como que a tendência varia? Como ela se lateraliza? Como negociar? ... etc.

Se partirmos do princípio de que a tendência de N barras é uma linha reta, podemos calcular os parâmetros desta linha. A equação da linha é y = bx + c. O inclinação da linha é caracterizada pelo coeficiente "b". O indicador calcula esse parâmetro por meio da regressão linear para cada barra e exibe ela em uma janela separada. A cor verde indica um valor maior que o seu anterior, ou seja, o angulo aumenta, a vermelha indica o oposto.

Na verdade, em relação aos gráficos, o coeficiente "b" é derivado de dois fatores - a partir da tangente do ângulo da linha e o coeficiente que caracteriza o par, de modo que a escala dos valores do indicador é diferente para diferentes pares.

Como usar o indicador? Em minha opinião, há varias formas:

  1. Cruzamento da linha zero;
  2. Atingindo o valor máximo;
  3. Se você definir uma certa região próxima da linha zero como tendência lateralizada, você pode realizar negociações após o rompimento dessa zona.

Fig. 1. Indicador TrendLinearReg

Fig. 1. Indicador TrendLinearReg

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1884

Chande_Kroll_Stop_v1 Chande_Kroll_Stop_v1

Indicador de força de tendência desenhado na forma de nuvens coloridas.

Pivot Point Pivot Point

Clássico indicador Pivot Point que desenha ponto de pivot e três níveis de resistência e suporte para todos os pontos de dados.

JPTrend indicator JPTrend indicator

O indicador calcula as linhas de resistência e suporte e mostra alertas quando o preço atingido nestas linhas.

SI SI

Oscilador não normalizado.