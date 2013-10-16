CodeBaseРазделы
Индикаторы

TrendLinearReg - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Sergej Solujanov

Гладкий ненормированный осциллятор, выполненный в виде цветной гистограммы.

Как меняется тренд? Как выделить флет? Как торговать? ... и т.д.

Если предположить, что тренд за N баров - это прямая линия, то можно рассчитать параметры этой линии. Уравнение прямой известно со школы - это y = bx + с. Наклон линии характеризуется коэффициентом "b" иначе тангенсом угла наклона. Индикатор рассчитывает этот параметр с помощью линейной регрессии на каждый бар и выводит в отдельное окно. Цвет зелёный - значение больше предыдущего т.е. угол наклона растет, красное - все наоборот.

На самом деле, применительно к графикам, коэффициент "b" образуется из двух коэффициентов - из тангенса угла линии и коэффициента, характеризующего валютную пару, поэтому масштаб значений индикатора на разных парах разный.

Как пользоваться индикатором? На мой взгляд, есть несколько вариантов:

  1. Пересечение нулевой линии;
  2. Проход через максимальное значение;
  3. Если установить некую зону около нулевой линии как флет, то можно торговать на пробой этой зоны.

Рис. 1. Индикатор TrendLinearReg

