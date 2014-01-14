CodeBaseSecciones
Indicadores

SI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor original:

Raff

Un oscilador no normalizado.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 21.02.2008.

Indicador SI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1883

StepXCCX_HTF_Signal StepXCCX_HTF_Signal

StepXCCX_HTF_Signal visualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador ColorStepXCCX como tres objetos gráficos, cuyos colores determinan la dirección de la tendencia.

TrendLinearReg TrendLinearReg

Un oscilador suavizado no normalizado implementado en forma de histograma coloreado.

ToClearChart (Limpia gráfica) ToClearChart (Limpia gráfica)

Script simple para borrar todos los objetos gráficos en la gráfica de un activo financiero. Puede ser útil, en caso de que la gráfica esté llena de objetos que ya no sean necesarios.

XMACD_HTF_Signal XMACD_HTF_Signal

XMACD_HTF_Signal visualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador XMACD como tres objetos gráficos.