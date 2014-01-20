实际作者:

Sergej Solujanov

一款平滑非归一化振荡器，以彩色直方图形式实现。

趋势如何改变?如何选择横盘?如何交易?... 等等。

如果我们假设 N 根柱线的趋势是一条直线, 我们可以计算出这条线的参数。线的方程式 y = bx + c. 该线斜率的特征在于系数 "b" 。本指标由每根柱线的线性回归来计算该参数，并在分离的窗口中显示它。显示的绿色值大于前值，即角度增加，红色则相反。

事实上, 相对于图表, "b" 的系数是由两个因素派生 - 从角度线和特征对系数的正切值, 所以指标值的比例对于不同对是不同的。

如何使用这个指标?我的看法, 有这些选项:

交叉于零轴; 触摸到最大值; 如果您确定零轴附近的区域为横盘, 您可以在突破这个区间时进行交易。





图例. 1. TrendLinearReg 指标