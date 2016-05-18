Real Autor:

Sergej Solujanov

Ein geglätteter nicht-normalisierter Oszillator der in Form eines Farbhistogramms implementiert wurde.

Wie ändert sich der Trend? Wie erkennt man Seitwärtsbewegungen? Wie handelt man? ... etc.

Wenn wir annehmen, dass der Trend von N Balken eine gerade Linie ist, können wir die Parameter dieser Linie berechnen. Die Gleichung für die Linie lautet y = bx + c. Die Steigung der Linie wird durch den "b" Koeffizienten charakterisiert. Der Indikator berechnet diesen Parameter durch lineare Regression für jeden Balken und zeigt ihn in einem eigenen Fenster an. Grüne Farbe zeigt, dass der Wert größer ist als der vorherige, d.h. der Winkel vergrößert sich, rot bedeutet genau das Gegenteil.

Im Vergleich zu Charts wird der "b" Koeffizient von zwei Faktoren abgeleitet - von der Tangente der Winkellinie und dem Koeffizienten der das Paar charakterisiert, daher skalieren Indikatorwerte für verschiedene Paare auch verschieden.

Wie verwendet man den Indikator? Meiner Meinung nach gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Kreuzung der Nulllinie; Berührung eines Maximalwertes; Wenn Sie einen bestimmten Bereich um die Nulllinie als Seitwärtsbewegung definieren, können Sie den Ausbruch aus dieser Zone handeln.





Abb. 1. Der TrendLinearReg Indikator