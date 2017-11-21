Autor de la idea — Vladimir Khlystov, autor del código mq5 — barabashkakvn.

A continuación, la descripción del autor:

El asesor ha sido creado a petición de uno de los miembros de nuestro foro.

Mensaje de vvx080, Tengo una idea: hacer una cuadrícula de órdenes stop, digamos, al principio ponemos 2 órdenes sell y buy, y después de que se abran, eliminamos la segunda. Si entra en negativo, dentro de 10 puntos abrimos una orden opuesta con un volumen 2 veces mayor. Si de nuevo entra en negativo, abrimos una orden opuesta dentro de 20 puntos con un lote 2 veces mayor al anterior. Si sigue en negativo, entonces abrimos una orden opuesta dentro de 30 puntos con un lote 2 veces mayor al anterior, etcétera.

Con tales condiciones, deberían suceder muchas coincidencias para que el mercado nos haga perder el depósito. En el caso de que el desarrollo de los eventos sea positivo, mejor poner un buen trailing para poder calcular unos 300 puntos de beneficio. No pondremos stop-loss o take-profit a las órdenes, sino que cerraremos según el benficio total. Esta estrategia no teme a las tendencias, ni al movimiento lateral, y se podrán colocar trailings para el beneficio total.

Aquí tenemos el cálculo preliminar de los lotes y el depósito:

sell 0. 1 -10p = -1, buy 0. 2 -20p = -3 sell 0. 4 -30p = -12 buy 0. 8 -40p = -32 sell 1. 6 -50p = -87 buy 3. 2 -60p = -213 sell 6. 4 -70p = -514 buy 12. 8 -80p = -1194 sell 25;6 -90p = - 2886

Creo que un depósito de 3000 será suficiente, pero difícilmente alcanzará para las órdenes 8, 9. He calculado si puede equivocarse, pero la situación es más o menos la misma. el asesor lo mostrará con mayor precisión.