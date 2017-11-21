Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Martin - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1202
-
Autor de la idea — Vladimir Khlystov, autor del código mq5 — barabashkakvn.
A continuación, la descripción del autor:
Descripción
El asesor ha sido creado a petición de uno de los miembros de nuestro foro.
Mensaje de vvx080, Tengo una idea: hacer una cuadrícula de órdenes stop, digamos, al principio ponemos 2 órdenes sell y buy, y después de que se abran, eliminamos la segunda. Si entra en negativo, dentro de 10 puntos abrimos una orden opuesta con un volumen 2 veces mayor. Si de nuevo entra en negativo, abrimos una orden opuesta dentro de 20 puntos con un lote 2 veces mayor al anterior. Si sigue en negativo, entonces abrimos una orden opuesta dentro de 30 puntos con un lote 2 veces mayor al anterior, etcétera.
Con tales condiciones, deberían suceder muchas coincidencias para que el mercado nos haga perder el depósito. En el caso de que el desarrollo de los eventos sea positivo, mejor poner un buen trailing para poder calcular unos 300 puntos de beneficio. No pondremos stop-loss o take-profit a las órdenes, sino que cerraremos según el benficio total. Esta estrategia no teme a las tendencias, ni al movimiento lateral, y se podrán colocar trailings para el beneficio total.
Aquí tenemos el cálculo preliminar de los lotes y el depósito:
- sell 0. 1 -10p = -1,
- buy 0. 2 -20p = -3
- sell 0. 4 -30p = -12
- buy 0. 8 -40p = -32
- sell 1. 6 -50p = -87
- buy 3. 2 -60p = -213
- sell 6. 4 -70p = -514
- buy 12. 8 -80p = -1194
- sell 25;6 -90p = - 2886
Creo que un depósito de 3000 será suficiente, pero difícilmente alcanzará para las órdenes 8, 9. He calculado si puede equivocarse, pero la situación es más o menos la misma. el asesor lo mostrará con mayor precisión.
El asesor dispone de aumento de lote, pero no es adecuado llamarlo martingale, lo que es más: este asesor realmente sale del mercado plano, cosa que no consiguen muchos martingale.
Les ruego que escriban aquí sus ideas, dudas y variantes de mejora. Solo tengo una petición: si no han probado el asesor, aunque sea la demo, absténgase por favor de poner posts inútiles del tipo "un martingale es algo malo".
Parámetros del asesor
- InpStep - salto entre posiciones;
- InpProfitClose - beneficio mínimo para el cierre de posición;
- InpLot - volumen de la posición.
Resultados de la simulación en EURUSD:
