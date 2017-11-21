CodeBaseSecciones
Chart Save Template - script para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
El script guarda los ajustes actuales del gráfico en una plantilla con el nombre especificado.

Solo hay un parámetro de entrada: Name template, el nombre para la plantilla. El nombre se indica sin la extensión ".tpl". Por ejemplo, tester:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18802

