Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Chart Save Template - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 907
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El script guarda los ajustes actuales del gráfico en una plantilla con el nombre especificado.
Solo hay un parámetro de entrada: Name template, el nombre para la plantilla. El nombre se indica sin la extensión ".tpl". Por ejemplo, tester:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18802
Report
Biblioteca para MetaTrader 4/5, que permite componer informes de la historia de transacciones.Martin
Asesor sin un solo indicador. Uso de aumento de lote y salto.
TesterBenchmark
Medidor de la productividad pura de los simuladores de estrategias MetaTrader 4/5.MA Zigzag Trend
Otro indicador de tendencia ZigZag, basado en los puntos de los extremos del indicador SMA.