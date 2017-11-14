私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Martin - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 936
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者：Vladimir Khlystov、mq5コードの著者：barabashkakvn
アイディアの著者からの説明：
説明
このエキスパートアドバイザーは、1人のフォーラム参加者の要求により作成されました。
vvx080によるコメント：アイディアは逆指値注文のグリッドを作成することです。 最初に2つの売買注文を設定します。 注文の1つがトリガーされると、2つ目の注文が削除されます。取引が不採算であれば、10ポイント後に2倍のロットで逆注文を開きます。それが再び利益を上げない場合は、20ポイント後に前のものと比べて2倍の逆注文を再び開きます。再び取引が不採算の場合、30ポイント後に前の取引の2倍の逆注文を開きます。
このような状況下では、よほど運が悪くなければ預金が完全に失われてしまうことはないはずです。取引が利益を上げた場合、300ポイントの利益を得ることができるようなトレーリングを使用します。取引には決済逆指値や決済指値は使われません。取引は普通の利益で決済されます。この戦略は、トレンドやフラットに影響されません。トレンド時には、総利益がトレールされます。
ロットとデポジットの予備計算は次のとおりです。
- 売 0. 1 -10p = -1,
- 買 0. 2 -20p = -3
- 売 0. 4 -30p = -12
- 買 0. 8 -40p = -32
- 売 1. 6 -50p = -87
- 買 3. 2 -60p = -213
- 売 6. 4 -70p = -514
- 買12. 8 -80p = -1194
- 売 25;6 -90p = - 2886
デポジットは3000で十分だと思いますが、戦略は8番目または9番目の注文にはほとんど到達しません。どこかで間違っているかもしれませんが、これがアイディアです。エキスパートアドバイザーはもっと正確でしょう。
EAはロットを増加しますが、純粋なマルティンゲールとは言えません。さらに、EAはフラットから抜け出しますが、多くのマルティンゲールはこれができません。
戦略を改善するためのコメントとアイデアを追加してください。しかし、少なくとも「デモで」その動作原理を理解してEAを確認「マルティンゲールは悪い」といった書き込みはしないでください。
エキスパートアドバイザーのパラメータ：
- InpStep - ポジション間のステップ
- InpProfitClose - ポジション決済のための最小利益
- InpLot - ポジションボリューム
EURUSDのテスト結果：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18800
AlexSTAL_ZigZagProfの天井と底に基づいたチャネルForceTrend
アクティブトレンドの方向を色付きで表示するシンプルなトレンド指標です。
このMetaTrader 4/5ライブラリは取引履歴に基づいたレポートの生成を可能にします。Chart Save Template
このスクリプトは、現在のチャート設定を指定された名前のテンプレートに保存します。