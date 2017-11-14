アイディアの著者：Vladimir Khlystov、mq5コードの著者：barabashkakvn

アイディアの著者からの説明：

このエキスパートアドバイザーは、1人のフォーラム参加者の要求により作成されました。

vvx080によるコメント：アイディアは逆指値注文のグリッドを作成することです。 最初に2つの売買注文を設定します。 注文の1つがトリガーされると、2つ目の注文が削除されます。取引が不採算であれば、10ポイント後に2倍のロットで逆注文を開きます。それが再び利益を上げない場合は、20ポイント後に前のものと比べて2倍の逆注文を再び開きます。再び取引が不採算の場合、30ポイント後に前の取引の2倍の逆注文を開きます。

このような状況下では、よほど運が悪くなければ預金が完全に失われてしまうことはないはずです。取引が利益を上げた場合、300ポイントの利益を得ることができるようなトレーリングを使用します。取引には決済逆指値や決済指値は使われません。取引は普通の利益で決済されます。この戦略は、トレンドやフラットに影響されません。トレンド時には、総利益がトレールされます。

ロットとデポジットの予備計算は次のとおりです。

売 0. 1 -10p = -1, 買 0. 2 -20p = -3 売 0. 4 -30p = -12 買 0. 8 -40p = -32 売 1. 6 -50p = -87 買 3. 2 -60p = -213 売 6. 4 -70p = -514 買12. 8 -80p = -1194 売 25;6 -90p = - 2886

デポジットは3000で十分だと思いますが、戦略は8番目または9番目の注文にはほとんど到達しません。どこかで間違っているかもしれませんが、これがアイディアです。エキスパートアドバイザーはもっと正確でしょう。