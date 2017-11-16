代码库部分
Vladimir Karputov
6378
(34)
Martin.mq5 (18.64 KB)
思路的作者Vladimir Khlystov, mq5 代码的作者barabashkakvn.

来自思路作者的描述:


描述

创建这个 EA 交易是为了满足论坛上一些用户的要求。

vvx080 的注解: 思路是创建一个止损挂单的网格，例如，我们首先设置两个卖出和买入的挂单；当一个挂单被触发后，第二个应当被删除。. 如果交易有亏损，在10个点之后我们使用双倍手数建立一个反向订单，如果它又变得亏损了，在20个点之后我们再使用双倍大小的交易量建立另一个反向订单，如果交易再亏损，在30个点之后再以双倍手数大小建立反向订单，以此类推。

在这样的条件下，会有很大可能账户会完全亏光。如果交易获利，我们使用跟踪止损，这样我们可以获得300个点的利润，对订单没有使用止损和获利，交易都是在获利中平仓的。这种策略不怕趋势或者平盘，在趋势市场下，总利润会有跟踪止损。

这里是预先计算的手数和账户存款:

  1. 卖出 0. 1 -10p = -1,
  2. 买入 0. 2 -20p = -3
  3. 卖出 0. 4 -30p = -12
  4. 买入 0. 8 -40p = -32
  5. 卖出 1. 6 -50p = -87
  6. 买入 3. 2 -60p = -213
  7. 卖出 6. 4 -70p = -514
  8. 买入 12. 8 -80p = -1194
  9. 卖出 25;6 -90p = - 2886

我想有3000存款就够了，但是策略很少会达到第8个或者第9个订单。我可能在有些地方出错，但是总的思路是这样的。EA交易会更准确一些。

这个 EA 交易使用了手数的增加，但是它不是单纯的马丁格尔，另外，这个EA交易能够解决平盘的问题，而很多马丁格尔 EA 无法做到。

请提供您的见解和想法来提高这个策略，另外，请不要一点不看这个EA，不了解它的运行原则，就直接说 "马丁格尔不可取" 之类的意思。


EA 交易的参数

  • InpStep - 仓位之间的步长
  • InpProfitClose - 所有仓位关闭的最小利润
  • InpLot - 仓位交易量

在 EURUSD 上的测试结果:

Martin 测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18800

