思路的作者 — Vladimir Khlystov, mq5 代码的作者 — barabashkakvn.

来自思路作者的描述:

创建这个 EA 交易是为了满足论坛上一些用户的要求。

vvx080 的注解: 思路是创建一个止损挂单的网格，例如，我们首先设置两个卖出和买入的挂单；当一个挂单被触发后，第二个应当被删除。. 如果交易有亏损，在10个点之后我们使用双倍手数建立一个反向订单，如果它又变得亏损了，在20个点之后我们再使用双倍大小的交易量建立另一个反向订单，如果交易再亏损，在30个点之后再以双倍手数大小建立反向订单，以此类推。

在这样的条件下，会有很大可能账户会完全亏光。如果交易获利，我们使用跟踪止损，这样我们可以获得300个点的利润，对订单没有使用止损和获利，交易都是在获利中平仓的。这种策略不怕趋势或者平盘，在趋势市场下，总利润会有跟踪止损。

这里是预先计算的手数和账户存款:

卖出 0. 1 -10p = -1, 买入 0. 2 -20p = -3 卖出 0. 4 -30p = -12 买入 0. 8 -40p = -32 卖出 1. 6 -50p = -87 买入 3. 2 -60p = -213 卖出 6. 4 -70p = -514 买入 12. 8 -80p = -1194 卖出 25;6 -90p = - 2886

我想有3000存款就够了，但是策略很少会达到第8个或者第9个订单。我可能在有些地方出错，但是总的思路是这样的。EA交易会更准确一些。