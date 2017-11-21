Esta biblioteca es una versión un tanto re-procesada del magnífico script del año 2006, pero teniendo en cuenta la realidad actual de MQL. Algunas posibilidades se han eliminado, otras, se han añadido.

En ambas plataformas (MetaTrader 4/5), para guardar un informe (en forma de MetaTrader 4) podemos iniciar un script así:

#include <Report.mqh> void OnStart () { REPORT::ToFile( "Report.htm" ); }

y ver en el archivo correspondiente el informe HTML formado:

En MetaTrader 5 esto puede resultar especialmente útil, puesto que no proporciona informes HTML tan visuales como los de MetaTrader 4 (en el momento de publicación de la biblioteca).





Posibilidades adicionales de la biblioteca MetaTrader 5

Selección del gráfico de balance en el gráfico. #include <Report.mqh> void OnStart () { REPORT::ToChart(); }

Guardado automático de informes en el simulador: al finalizar una prueba única o durante la optimización. Al finalizar la pasada individual en el simulador, la biblioteca puede guardar de forma automática el informe del resultado de la simulación de cualquier asesor si añadimos al código fuente del asesor las dos siguientes líneas #define REPORT_TESTER #include <Report.mqh> Añadiendo estas dos líneas, también se guardarán los informes de cada pasada del optimizador. Esto permitirá ver directamente y con todo detalle una pasada que ya se considera interesante, sin finalizar la optiización. Después de acabar la optimización, no requiere los múltiples inicios y esperas de las respectivas pasadas individuales. Permite ver de forma rápida y claramente todos los resultados calculados por el optimizador. Muestra los gráficos de balance (archivos PNG) de multitud de pasadas en una pantalla en forma de miniatura.





Observaciones:

En MetaTrader 5, la biblioteca requiere la existencia de la biblioteca MetaTrader 4Orders.

Para que los informes contengan el gráfico de balance y los valores de los parámetros de entrada en el modo de optimización, es necesario escribir la inclusión de la biblioteca TypeToBytes.