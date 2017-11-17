Autor da ideia — Vladimir Khlystov, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Descrição do autor da ideia:

O Expert Advisor foi criado a pedido de um dos participantes do fórum.

Um comentário de vvx080: a ideia é criar uma grade de pedidos de stop, por exemplo, estabelecemos duas ordens para vender e comprar; Uma vez que uma das ordens dispara, a segunda deve ser excluída. Se o comércio não for rentável, após 10 pontos abrimos uma ordem oposta com o lote duplicado. Se não for rentável novamente, após 20 pontos abrimos outra ordem oposta duas vezes maior do que a anterior. Se novamente, o comércio é negativo, depois de 30 pontos, abrimos uma ordem oposta duas vezes maior do que a anterior, e assim por diante.

Sob tais condições, deve haver muitas coincidências para que o depósito seja completamente perdido. No caso de um movimento de comércio positivo, usamos um bom caminho para que possamos pegar 300 pontos de lucro. Nenhuns stop loss e take profit são usados , os negócios são fechados com um lucro comum. Esta estratégia não tem medo de tendências ou movimentos laterais. Durante a tendência, o lucro total é percorrido.

Aqui está o cálculo preliminar de lotes e depósito:

sell 0. 1 -10p = -1, buy 0. 2 -20p = -3 sell 0. 4 -30p = -12 buy 0. 8 -40p = -32 sell 1. 6 -50p = -87 buy 3. 2 -60p = -213 sell 6. 4 -70p = -514 buy 12. 8 -80p = -1194 sell 25;6 -90p = - 2886

Eu acho que um depósito de 3000 deve ser suficiente, mas a estratégia dificilmente pode atingir a 8ª ou 9ª ordem. Eu posso estar errado em algum lugar, mas a ideia é assim. O Expert Advisor será mais preciso.