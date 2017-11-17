Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Martin - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1362
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor da ideia — Vladimir Khlystov, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Descrição do autor da ideia:
Descrição
O Expert Advisor foi criado a pedido de um dos participantes do fórum.
Um comentário de vvx080: a ideia é criar uma grade de pedidos de stop, por exemplo, estabelecemos duas ordens para vender e comprar; Uma vez que uma das ordens dispara, a segunda deve ser excluída. Se o comércio não for rentável, após 10 pontos abrimos uma ordem oposta com o lote duplicado. Se não for rentável novamente, após 20 pontos abrimos outra ordem oposta duas vezes maior do que a anterior. Se novamente, o comércio é negativo, depois de 30 pontos, abrimos uma ordem oposta duas vezes maior do que a anterior, e assim por diante.
Sob tais condições, deve haver muitas coincidências para que o depósito seja completamente perdido. No caso de um movimento de comércio positivo, usamos um bom caminho para que possamos pegar 300 pontos de lucro. Nenhuns stop loss e take profit são usados , os negócios são fechados com um lucro comum. Esta estratégia não tem medo de tendências ou movimentos laterais. Durante a tendência, o lucro total é percorrido.
Aqui está o cálculo preliminar de lotes e depósito:
- sell 0. 1 -10p = -1,
- buy 0. 2 -20p = -3
- sell 0. 4 -30p = -12
- buy 0. 8 -40p = -32
- sell 1. 6 -50p = -87
- buy 3. 2 -60p = -213
- sell 6. 4 -70p = -514
- buy 12. 8 -80p = -1194
- sell 25;6 -90p = - 2886
Eu acho que um depósito de 3000 deve ser suficiente, mas a estratégia dificilmente pode atingir a 8ª ou 9ª ordem. Eu posso estar errado em algum lugar, mas a ideia é assim. O Expert Advisor será mais preciso.
O EA usa muito aumento, mas não pode ser chamado de um martingale puro. Além disso, o EA realmente sai do mercado sem tendências, enquanto muitos martingales não conseguem fazer isso.
Adicione seus comentários e ideias para melhorar a estratégia. No entanto, não publique ideias do tipo "martingale é ruim" sem verificar o EA, pelo menos, em uma demo e sem entender o seu princípio de funcionamento.
Parâmetros do Expert Advisor
- InpStep - passo entre posições;
- InpProfitClose - lucro mínimo que após ser atingido indica que devemos fechar todas as posições;
- InpLot - volume da posição.
Resultados de Teste em EURUSD:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18800
Canal construído nos picos e fundos do indicador ZigZag AlexSTAL_ZigZagProf.ForceTrend
Indicador simples de tendência, com exibição colorida da direção da tendência atual.
Biblioteca para o MetaTrader 4/5, que permite realizar relatórios de acordo com o histórico de trades.Chart Save Template
O script guarda as configurações atualizadas do gráfico em um modelo com o nome especificado.