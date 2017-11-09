Autor der Idee — Vladimir Khlystov, Autor des MQL5-Codes — barabashkakvn.

Beschreibung vom Autor der Idee:

Der Expert Advisor wurde auf Wunsch eines Forums-Teilnehmers erstellt.

Ein Kommentar von vvx080: Die Idee ist es, ein Raster von Stopp-Orders zu erstellen, z. B. platzieren wir zuerst zwei Orders Kauf und Verkauf; sobald einer der Orders ausgelöst wurde wird die zweite gelöscht. Wenn der Handel kein Gewinn erzielt, eröffnen wir mit dem verdoppelten Lotgröße eine umgekehrte Position nach 10 Punkten. Ist auch diese ohne Gewinn, eröffnen wir nach 20 Punkten eine weitere entgegengesetzte Ordnung, die doppelt so groß ist wie die vorherige. Wenn der Handel wieder negativ ist, öffnen wir nach 30 Punkten eine umgekehrte Ordnung, die doppelt so groß ist wie die vorherige und so weiter.

Unter solchen Bedingungen sollte es einen großen Zufall geben, dass der Einsatz vollständig verloren geht. Im Falle einer positiven Handelsbewegung verwenden wir einen guten Trailing-Stop, so dass wir 300 Gewinnpunkte einfangen können. Für die Positionen werden keine Stop Loss und Take Profit verwendet, Positionen werden mit einem gemeinsamen Gewinn geschlossen. Diese Strategie hat keine Angst vor Trends oder Seitwärtsbewegungen. Im Trend wird der Gesamtgewinn nachgezogen.

Hier ist die vorläufige Berechnung der Lotgrößen und Einsätze:

sell 0. 1 -10p = -1, buy 0. 2 -20p = -3 sell 0. 4 -30p = -12 buy 0. 8 -40p = -32 sell 1. 6 -50p = -87 buy 3. 2 -60p = -213 sell 6. 4 -70p = -514 buy 12. 8 -80p = -1194 sell 25;6 -90p = - 2886

Ich denke, dass eine Einzahlung von 3000 genug sein sollte, denn die Strategie kann kaum die 8. oder 9 Stufe erreichen. Ich könnte irgendwo falsch liegen, aber die Idee ist halt so. Der Expert Advisor wird genauer sein.