und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Martin - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1135
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor der Idee — Vladimir Khlystov, Autor des MQL5-Codes — barabashkakvn.
Beschreibung vom Autor der Idee:
Beschreibung
Der Expert Advisor wurde auf Wunsch eines Forums-Teilnehmers erstellt.
Ein Kommentar von vvx080: Die Idee ist es, ein Raster von Stopp-Orders zu erstellen, z. B. platzieren wir zuerst zwei Orders Kauf und Verkauf; sobald einer der Orders ausgelöst wurde wird die zweite gelöscht. Wenn der Handel kein Gewinn erzielt, eröffnen wir mit dem verdoppelten Lotgröße eine umgekehrte Position nach 10 Punkten. Ist auch diese ohne Gewinn, eröffnen wir nach 20 Punkten eine weitere entgegengesetzte Ordnung, die doppelt so groß ist wie die vorherige. Wenn der Handel wieder negativ ist, öffnen wir nach 30 Punkten eine umgekehrte Ordnung, die doppelt so groß ist wie die vorherige und so weiter.
Unter solchen Bedingungen sollte es einen großen Zufall geben, dass der Einsatz vollständig verloren geht. Im Falle einer positiven Handelsbewegung verwenden wir einen guten Trailing-Stop, so dass wir 300 Gewinnpunkte einfangen können. Für die Positionen werden keine Stop Loss und Take Profit verwendet, Positionen werden mit einem gemeinsamen Gewinn geschlossen. Diese Strategie hat keine Angst vor Trends oder Seitwärtsbewegungen. Im Trend wird der Gesamtgewinn nachgezogen.
Hier ist die vorläufige Berechnung der Lotgrößen und Einsätze:
- sell 0. 1 -10p = -1,
- buy 0. 2 -20p = -3
- sell 0. 4 -30p = -12
- buy 0. 8 -40p = -32
- sell 1. 6 -50p = -87
- buy 3. 2 -60p = -213
- sell 6. 4 -70p = -514
- buy 12. 8 -80p = -1194
- sell 25;6 -90p = - 2886
Ich denke, dass eine Einzahlung von 3000 genug sein sollte, denn die Strategie kann kaum die 8. oder 9 Stufe erreichen. Ich könnte irgendwo falsch liegen, aber die Idee ist halt so. Der Expert Advisor wird genauer sein.
Das EA erhöht zwar die Lotgröße, aber es kann nicht als reines Martingale bezeichnet werden. Außerdem kommt der EA aus einer Seitwärtsbewegung heraus, etwas das viele Martingales nicht können.
Bitte fügen Sie Ihre Kommentare und Ideen hinzu, um die Strategie zu verbessern. Jedoch bitte schreiben Sie nicht "Martingale sind schlecht", ohne den EA mindestens auf einer Demo zu überprüfen und ohne sein Funktionsprinzip zu verstehen.
Expert Advisor parameters
- InpStep - Schrittweite zwischen den Positionen.
- InpProfitClose - minimaler Gewinn, bei dem alle Positionen geschlossen werden.
- InpLot - Lotgröße der Position.
Testergebnisse mit EURUSD:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18800
Ein Kanal auf Basis der Hochs und Tiefs des AlexSTAL_ZigZagProf.ForceTrend
Es ist ein einfacher Trendindikator mit der jeweiligen Farbe in Trendrichtung.
Die Bibliothek für MetaTrader 4/5 erlaubt das Erstellen eines Berichtes auf Grund der Handelshistorie.Chart Save Template
Das Skript sichert den aktuellen Chart als Template unter angegebenen Namen.