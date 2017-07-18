Автор идеи — Vladimir Khlystov, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Далее описание от автора идеи:

Советник создан по просьбе одного из участников нашего форума.

Сообщение от vvx080 Есть идея: сделать сетку стоп-ордеров, допустим, в начале ставим 2 ордера sell и buy, после открытия одного из них, второй удаляем. Если идет в минус, то через 10 пунктов открываем противоположный ордер в 2 раза большим объемом Если опять идет в минус, то открываем противоположный ордер через 20 пунктов с лотом в 2 раза больше предыдущего. Если опять идет в минус, то открываем противоположный ордер через 30 пунктов с лотом в 2 раза больше предыдущего, и т.д.

При таких условиях должно будет произойти много совпадений, чтобы рынок слил депозит. Ну а при положительном развитии событий поставить хороший трал, чтобы можно было рассчитывать пунктов на 300 прибыли. На ордера не ставим стоплос и профит, а закрываем по общему профиту. Этой стратегии не страшны ни тренды, ни боковики, при тренде будет тралиться общий профит.

Вот предварительный расчет лотов и депозита:

sell 0. 1 -10p = -1, buy 0. 2 -20p = -3 sell 0. 4 -30p = -12 buy 0. 8 -40p = -32 sell 1. 6 -50p = -87 buy 3. 2 -60p = -213 sell 6. 4 -70p = -514 buy 12. 8 -80p = -1194 sell 25;6 -90p = - 2886

Думаю депозита на 3000 хватит, но до 8, 9 ордера навряд ли дойдет. Я посчитал, может где то ошибся но картина примерно такова. советник более точно покажет.