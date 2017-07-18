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Martin - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Vladimir Khlystov, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Далее описание от автора идеи:
Описание
Советник создан по просьбе одного из участников нашего форума.
Сообщение от vvx080 Есть идея: сделать сетку стоп-ордеров, допустим, в начале ставим 2 ордера sell и buy, после открытия одного из них, второй удаляем. Если идет в минус, то через 10 пунктов открываем противоположный ордер в 2 раза большим объемом Если опять идет в минус, то открываем противоположный ордер через 20 пунктов с лотом в 2 раза больше предыдущего. Если опять идет в минус, то открываем противоположный ордер через 30 пунктов с лотом в 2 раза больше предыдущего, и т.д.
При таких условиях должно будет произойти много совпадений, чтобы рынок слил депозит. Ну а при положительном развитии событий поставить хороший трал, чтобы можно было рассчитывать пунктов на 300 прибыли. На ордера не ставим стоплос и профит, а закрываем по общему профиту. Этой стратегии не страшны ни тренды, ни боковики, при тренде будет тралиться общий профит.
Вот предварительный расчет лотов и депозита:
- sell 0. 1 -10p = -1,
- buy 0. 2 -20p = -3
- sell 0. 4 -30p = -12
- buy 0. 8 -40p = -32
- sell 1. 6 -50p = -87
- buy 3. 2 -60p = -213
- sell 6. 4 -70p = -514
- buy 12. 8 -80p = -1194
- sell 25;6 -90p = - 2886
Думаю депозита на 3000 хватит, но до 8, 9 ордера навряд ли дойдет. Я посчитал, может где то ошибся но картина примерно такова. советник более точно покажет.
Советник имеет увеличение лота, но чистым мартином его назвать нельзя, более того, этот советник действительно выходит из флета, что многим мартинам не дано.
Прошу высказывать здесь ваши мысли сомнения и варианты улучшения. Но одна просьба, не проверив советник хотя бы на демо и не поняв его работу, не нужно создавать пустых постов на тему "мартин это плохо".
Параметры советника
- InpStep - шаг между позициями;
- InpProfitClose - минимальная прибыль, при достижении которой закрываем все позиции;
- InpLot - объём позиции.
Результаты теста на EURUSD:
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага AlexSTAL_ZigZagProf.ForceTrend
Простейший трендовый индикатор с цветовой индикацией направления действующего тренда.
Скрипт сохраняет текущие настройки графика в шаблон с указанным именем.Report
Библиотека для MetaTrader 4/5, которая позволяет формировать отчеты по истории торгов.