Indicadores

AlexSTAL_ZigZagProf_channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1620
Avaliação:
(20)
Publicado:
Autor real: AlexSTAL

Canal construído nos picos e fundos do indicador ZigZag AlexSTAL_ZigZagProf.

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador AlexSTAL_OutsideBar.mqh na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador AlexSTAL_ZigZagProf_channel

Fig.1. Indicador AlexSTAL_ZigZagProf_channel

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18795

