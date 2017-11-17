Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
AlexSTAL_ZigZagProf_channel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1620
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: AlexSTAL
Canal construído nos picos e fundos do indicador ZigZag AlexSTAL_ZigZagProf.
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador AlexSTAL_OutsideBar.mqh na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador AlexSTAL_ZigZagProf_channel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18795
Indicador simples de tendência, com exibição colorida da direção da tendência atual.BarTimerCLineRoundedVertical_HTF
Indicador BarTimer - no design vertical - executado usando bibliotecas de classe. Uma descrição detalhada foi apresentada no artigo "indicadores personalizados e infográficos em CCanvas", com um recurso para fixar o timeframe a partir do qual o indicador mostra os dados nos parâmetros de entrada, além disso, ele emite um sinal sonoro quando muda a barra.