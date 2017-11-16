请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
AlexSTAL_ZigZagProf_channel - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1259
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者: AlexSTAL
一个基于 AlexSTAL_ZigZagProf 指标峰谷的通道。
为了使指标正确编译，要把 AlexSTAL_OutsideBar.mqh 库文件加到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include.
图 1. AlexSTAL_ZigZagProf_channel 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18795
ForceTrend
这是一个简单的趋势纸币哦啊，使用彩色指示活动的趋势方向。BarTimerCLineRoundedVertical_HTF
BarTimer 指标的垂直版本，它使用了在文章 "利用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现, 它可以在输入参数中设置一个固定的时段，指标可以显示来自它的数据，并且在柱改变时产生声音提醒。