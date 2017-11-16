代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

AlexSTAL_ZigZagProf_channel - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1259
等级:
(20)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: AlexSTAL

一个基于 AlexSTAL_ZigZagProf 指标峰谷的通道。

为了使指标正确编译，要把 AlexSTAL_OutsideBar.mqh 库文件加到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include.

图 1. AlexSTAL_ZigZagProf_channel 指标

图 1. AlexSTAL_ZigZagProf_channel 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18795

ForceTrend ForceTrend

这是一个简单的趋势纸币哦啊，使用彩色指示活动的趋势方向。

BarTimerCLineRoundedVertical_HTF BarTimerCLineRoundedVertical_HTF

BarTimer 指标的垂直版本，它使用了在文章 "利用 CCanvas 的自定义指标和信息图" 中详细介绍的类库来实现, 它可以在输入参数中设置一个固定的时段，指标可以显示来自它的数据，并且在柱改变时产生声音提醒。

马丁 马丁

一个不使用信号指标的 EA 交易。使用手数按步增加。

Report Report

这个 MetaTrader 4/5 开发库可以使您根据交易历史生成报表。