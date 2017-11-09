CodeBaseKategorien
Indikatoren

AlexSTAL_ZigZagProf_channel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ursprünglicher Autor: AlexSTAL

Ein Kanal auf Basis der Hochs und Tiefs des AlexSTAL_ZigZagProf.

Damit der Indikator kompiliert werden kann muss die Bibliothek AlexSTAL_OutsideBar.mqh in das Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Include kopiert werden.

Abb. 1. Der Indikator AlexSTAL_ZigZagProf_channel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18795

