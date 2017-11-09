und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AlexSTAL_ZigZagProf_channel - Indikator für den MetaTrader 5
830
Ursprünglicher Autor: AlexSTAL
Ein Kanal auf Basis der Hochs und Tiefs des AlexSTAL_ZigZagProf.
Damit der Indikator kompiliert werden kann muss die Bibliothek AlexSTAL_OutsideBar.mqh in das Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Include kopiert werden.
Abb. 1. Der Indikator AlexSTAL_ZigZagProf_channel
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18795
