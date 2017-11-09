Ursprünglicher Autor: AlexSTAL

Ein Kanal auf Basis der Hochs und Tiefs des AlexSTAL_ZigZagProf.

Damit der Indikator kompiliert werden kann muss die Bibliothek AlexSTAL_OutsideBar.mqh in das Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Include kopiert werden.

Abb. 1. Der Indikator AlexSTAL_ZigZagProf_channel