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Индикаторы

AlexSTAL_ZigZagProf_channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3083
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: AlexSTAL

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора зигзага AlexSTAL_ZigZagProf.

Для нормальной компиляции индикатора необходимо наличие библиотеки AlexSTAL_OutsideBar.mqh в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include.

Рис.1. Индикатор AlexSTAL_ZigZagProf_channel

Рис.1. Индикатор AlexSTAL_ZigZagProf_channel

ForceTrend ForceTrend

Простейший трендовый индикатор с цветовой индикацией направления действующего тренда.

BarTimerCLineRoundedVertical_HTF BarTimerCLineRoundedVertical_HTF

Индикатор BarTimer в вертикальном исполнении, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с возможностью фиксации тайфрейма, с которого индикатор отображает данные во входных параметрах, подающий звуковые сигналы при смене бара.

Martin Martin

Советник без единого индикатора. Используется увеличение лота и шага.

Chart Save Template Chart Save Template

Скрипт сохраняет текущие настройки графика в шаблон с указанным именем.