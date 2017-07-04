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EURUSD breakout - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
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Автор идеи — John Smith, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Торговля по двум торговым сессиям с настройкой начала сессий. Stop Loss. Take Profit.
Входные параметры:
- Start_hour_EU_session — старт европейской сессии (часы)
- Start_hour_US_session — старт американской сессии (часы)
- End_hour_US_session — конец американской сессии (часы)
- Small EU Session (in pips) — минимальный размер сессии
- Trade on Monday — разрешение / запрет торговли в понедельник
- Lots — объём открываемой позиции
- Stop Loss — стоп лосс
- Take Profit — тейк профит
Результаты тестирования на EURUSD,M15:
Trailing_Profit
Закрытие всех открытых позиций по проценту от прибыли.Zigzag2_R_channel
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора Zigzag2_R_Color.
ExpertClor_v01
Советник - помощник. Только ЗАКРЫТИЕ позиций.Get_Rich_or_Die_Trying_GBP
Торговля на PERIOD_M1 (M1). Подсчёт бычьих и медвежьих баров.