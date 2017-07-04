EURUSD breakout

Автор идеи — John Smith, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Торговля по двум торговым сессиям с настройкой начала сессий. Stop Loss. Take Profit.

Входные параметры:

Start_hour_EU_session — старт европейской сессии (часы)

— старт европейской сессии (часы) Start_hour_US_session — старт американской сессии (часы)

— старт американской сессии (часы) End_hour_US_session — конец американской сессии (часы)

— конец американской сессии (часы) Small EU Session (in pips) — минимальный размер сессии

— минимальный размер сессии Trade on Monday — разрешение / запрет торговли в понедельник

— разрешение / запрет торговли в понедельник Lots — объём открываемой позиции

— объём открываемой позиции Stop Loss — стоп лосс

— стоп лосс Take Profit — тейк профит

Результаты тестирования на EURUSD,M15: