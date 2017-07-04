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EURUSD breakout - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2788
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеиJohn Smith, автор кода mq5barabashkakvn.

Торговля по двум торговым сессиям с настройкой начала сессий. Stop Loss. Take Profit.

Входные параметры:

  • Start_hour_EU_session — старт европейской сессии (часы)
  • Start_hour_US_session — старт американской сессии (часы)
  • End_hour_US_session — конец американской сессии (часы)
  • Small EU Session (in pips) — минимальный размер сессии
  • Trade on Monday — разрешение / запрет торговли в понедельник
  • Lots — объём открываемой позиции
  • Stop Loss — стоп лосс
  • Take Profit — тейк профит

Результаты тестирования на EURUSD,M15:

EURUSD breakout

Trailing_Profit Trailing_Profit

Закрытие всех открытых позиций по проценту от прибыли.

Zigzag2_R_channel Zigzag2_R_channel

Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора Zigzag2_R_Color.

ExpertClor_v01 ExpertClor_v01

Советник - помощник. Только ЗАКРЫТИЕ позиций.

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP Get_Rich_or_Die_Trying_GBP

Торговля на PERIOD_M1 (M1). Подсчёт бычьих и медвежьих баров.