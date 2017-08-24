CodeBaseSeções
Experts

EURUSD breakout - expert para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1538
Avaliação:
(36)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — John Smithautor do código mq5 — barabashkakvn.

Negociação segundo dois sessões de negociação com configuração de seu início. Stop Loss. Take Profit. 

Parâmetros de entrada:

  • Start_hour_EU_session início da sessão europeia (horas)
  • Start_hour_US_session início da sessão dos Estados Unidos (horas)
  • End_hour_US_session fim da sessão dos Estados Unidos (horas)
  • Small EU Session (in pips) tamanho mínimo da sessão
  • Trade on Monday —  ativar / desativar a negociação na segunda-feira
  • Lots volume da posição a ser aberta
  • Stop Loss 
  • Take Profit 

Resultados do teste em EURUSD,M15:

EURUSD breakout

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18704

