EURUSD breakout - expert para MetaTrader 5
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1538
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Negociação segundo dois sessões de negociação com configuração de seu início. Stop Loss. Take Profit.
Parâmetros de entrada:
- Start_hour_EU_session — início da sessão europeia (horas)
- Start_hour_US_session — início da sessão dos Estados Unidos (horas)
- End_hour_US_session — fim da sessão dos Estados Unidos (horas)
- Small EU Session (in pips) — tamanho mínimo da sessão
- Trade on Monday — ativar / desativar a negociação na segunda-feira
- Lots — volume da posição a ser aberta
- Stop Loss
- Take Profit
Resultados do teste em EURUSD,M15:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18704
