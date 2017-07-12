CodeBaseKategorien
EURUSD breakout - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1774
(36)
Der Autor der Idee — John SmithDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der Handel nach zwei Handelstagungen mit der Einstellung des Tagungs-Anfangs. Stop Loss. Take Profit. 

Eingangsparameter:

  • Start_hour_EU_session der Start der europäischen Tagung (Stunden)
  • Start_hour_US_session der Start der amerikanischen Tagung (Stunden)
  • End_hour_US_session das Ende der amerikanischen Tagung (Stunden)
  • Small EU Session (in pips) der minimale Volumen der Tagung
  • Trade on Monday —  Erlaubnis/Verbot des Handels am Montag
  • Lots der Volumen der geöffneten Position
  • Stop Loss  Stop Loss
  • Take Profit  —  Take Profit

Die Testergebnisse am EURUSD,M15:

EURUSD breakout

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18704

