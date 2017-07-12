Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
EURUSD breakout - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1774
-
Der Autor der Idee — John Smith, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der Handel nach zwei Handelstagungen mit der Einstellung des Tagungs-Anfangs. Stop Loss. Take Profit.
Eingangsparameter:
- Start_hour_EU_session — der Start der europäischen Tagung (Stunden)
- Start_hour_US_session — der Start der amerikanischen Tagung (Stunden)
- End_hour_US_session — das Ende der amerikanischen Tagung (Stunden)
- Small EU Session (in pips) — der minimale Volumen der Tagung
- Trade on Monday — Erlaubnis/Verbot des Handels am Montag
- Lots — der Volumen der geöffneten Position
- Stop Loss — Stop Loss
- Take Profit — Take Profit
Die Testergebnisse am EURUSD,M15:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18704
ExpertClor_v01
Der EA - der Helfer. nur die Schließung einer Position.StopATR_auto
Die automatische Berechnung der Ebenen StopLoss aufgrund des Indikators ATR.
Trailing_Profit
Die Schließung aller offenen Positionen nach dem Prozent vom Gewinn.Get_Rich_or_Die_Trying_GBP
Das Handeln nach PERIOD_M1 (M1). Die Berechnung der bärischen und bullischen Bars.