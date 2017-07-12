EURUSD breakout

Der Autor der Idee — John Smith, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der Handel nach zwei Handelstagungen mit der Einstellung des Tagungs-Anfangs. Stop Loss. Take Profit.

Eingangsparameter:

Start_hour_EU_session — der Start der europäischen Tagung (Stunden)

— der Start der europäischen Tagung (Stunden) Start_hour_US_session — der Start der amerikanischen Tagung (Stunden)

— der Start der amerikanischen Tagung (Stunden) End_hour_US_session — das Ende der amerikanischen Tagung (Stunden)

— das Ende der amerikanischen Tagung (Stunden) Small EU Session (in pips) — der minimale Volumen der Tagung

— der minimale Volumen der Tagung Trade on Monday — Erlaubnis/Verbot des Handels am Montag

— Erlaubnis/Verbot des Handels am Montag Lots — der Volumen der geöffneten Position

— der Volumen der geöffneten Position Stop Loss — Stop Loss

Stop Loss Take Profit — Take Profit

Die Testergebnisse am EURUSD,M15:



