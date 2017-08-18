请观看如何免费下载自动交易
EURUSD breakout - MetaTrader 5EA
- Vladimir Karputov
- 2861
思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
本EA交易在两个交易时段中进行交易，从指定的时段开始时间开始交易i。止损。获利。
输入参数:
- Start_hour_EU_session — 欧洲时段的开始时间 (小时)
- Start_hour_US_session — 美国时段的开始时间 (小时)
- End_hour_US_session — 美国时段的结束时间 (小时)
- Small EU Session (in pips) — 最小时段长度
- Trade on Monday — 允许/禁止在星期一交易
- Lots — 仓位的交易量手数
- Stop Loss(止损)
- 获利
在 EURUSD, M15 上的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18704
