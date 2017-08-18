EURUSD breakout

思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

本EA交易在两个交易时段中进行交易，从指定的时段开始时间开始交易i。止损。获利。

输入参数:

Start_hour_EU_session — 欧洲时段的开始时间 (小时)

— 欧洲时段的开始时间 (小时) Start_hour_US_session — 美国时段的开始时间 (小时)

— 美国时段的开始时间 (小时) End_hour_US_session — 美国时段的结束时间 (小时)

— 美国时段的结束时间 (小时) Small EU Session (in pips) — 最小时段长度

— 最小时段长度 Trade on Monday — 允许/禁止在星期一交易

— 允许/禁止在星期一交易 Lots — 仓位的交易量手数

— 仓位的交易量手数 Stop Loss(止损)

获利

在 EURUSD, M15 上的测试结果:



