代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

EURUSD breakout - MetaTrader 5EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2861
等级:
(36)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者 — John SmithMQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

本EA交易在两个交易时段中进行交易，从指定的时段开始时间开始交易i。止损。获利。 

输入参数:

  • Start_hour_EU_session 欧洲时段的开始时间 (小时)
  • Start_hour_US_session 美国时段的开始时间 (小时)
  • End_hour_US_session 美国时段的结束时间 (小时)
  • Small EU Session (in pips) 最小时段长度
  • Trade on Monday —  允许/禁止在星期一交易
  • Lots 仓位的交易量手数
  • Stop Loss(止损) 
  • 获利 

在 EURUSD, M15 上的测试结果:

EURUSD breakout

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18704

ExpertClor_v01 ExpertClor_v01

一个用于辅助的EA交易。只用于关闭仓位。

StopATR_auto StopATR_auto

根据ATR指标自动计算止损水平。

Trailing_Profit Trailing_Profit

根据指定的利润百分比关闭所有开启的仓位。

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP Get_Rich_or_Die_Trying_GBP

在 PERIOD_M1 (M1) 上进行交易，计算上涨和下跌的烛形数量。