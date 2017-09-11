EURUSD ブレイクアウト

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
アイデアの著者-はジョンスミス、 MQL5 コードの著者-は barabashkakvnです。
このEA は、指定されたセッションの開始時間から始まる2つのトレーディングセッション中にトレードを行います。 ストップロス テイクプロフィット。
インプット:
- Start_hour_EU_session -ヨーロッパセッションの開始 (時間)
- Start_hour_US_session — アメリカセッションの開始 (時間)
- End_hour_US_session -アメリカのセッションの終わり (時間)
- Small EU Session (in pips) — 最小のセッションの長さ
- Trade on Monday — 月曜日のトレード許可
- Lots — ロット
- ストップロス
- テイクプロフィット
EURUSD、M15 のテスト結果:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18704
