コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

EURUSD ブレイクアウト - MetaTrader 5のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1918
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイデアの著者-はジョンスミスMQL5 コードの著者-は barabashkakvnです。

このEA は、指定されたセッションの開始時間から始まる2つのトレーディングセッション中にトレードを行います。 ストップロス テイクプロフィット。 

インプット:

  • Start_hour_EU_session -ヨーロッパセッションの開始 (時間)
  • Start_hour_US_session アメリカセッションの開始 (時間)
  • End_hour_US_session -アメリカのセッションの終わり (時間)
  • Small EU Session (in pips) 最小のセッションの長さ
  • Trade on Monday —  月曜日のトレード許可
  • Lots ロット
  • ストップロス 
  • テイクプロフィット 

EURUSD、M15 のテスト結果:

EURUSD ブレイクアウト

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18704

ExpertClor_v01 ExpertClor_v01

アシスタントEA。 ポジションの決済のみです。

StopATR_auto StopATR_auto

ATR インジケーターに基づくストップロスレベルの自動計算

Trailing_Profit Trailing_Profit

指定した利益率で開いているすべてのポジションを閉じます。

Get_Rich_or_Die_Trying_GBP Get_Rich_or_Die_Trying_GBP

PERIOD_M1 (M1) のトレード。 強気のロウソクと弱気のロウソクを計算します。