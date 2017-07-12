CodeBaseKategorien
ExpertClor_v01 - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
965
(27)
Der Autor der Idee — John SmithDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der EA - der Helfer. nur die Schließung einer Position:

ExpertClor_v01

Die Einstellung in "ohne Verlust" (Breakeven), die Ebene StopLoss nach dem Indikator StopATR_auto, die Schließung der Position nach der Kreuzung zwei MA (Moving Average).

Die notwendige Bedingung der Arbeit des EAs — das Vorhandensein des kompilierten Indikators StopATR_auto m Ordner MQL5\Indicators\Downloads:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
...
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),TimeFrame,"Downloads\\StopATR_auto",
                          CountBarsForAverage,
                          Target
                          );

Obwohl der vorliegende EA die Positionen NUR schließt, habe ich einen kleinen Block der Eröffnung der Positionen eingebaut:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if(MQLInfoInteger(MQL_DEBUG) || MQLInfoInteger(MQL_PROFILER) || 
      MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
     {
      static long counter=-50;
      static bool trade_buy=true;

      if(counter==0)
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin());
      else if(counter%1500==0)
        {
         if(RefreshRates())
           {
            if(trade_buy)
              {
               OpenBuy(m_symbol.LotsMin());
               trade_buy=false;
              }
            else
              {
               OpenSell(m_symbol.LotsMin());
               trade_buy=true;
              }
           }
         else
            counter=counter-9;
        }

      counter++;
     }
//---

— dieser Block funktioniert ausschließlich, wenn Sie den vorliegenden EA testen oder optimieren. Alle 1500 Ticks wird entweder Buy oder Sell geöffnet.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18677

