und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ExpertClor_v01 - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 965
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Autor der Idee — John Smith, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der EA - der Helfer. nur die Schließung einer Position:
Die Einstellung in "ohne Verlust" (Breakeven), die Ebene StopLoss nach dem Indikator StopATR_auto, die Schließung der Position nach der Kreuzung zwei MA (Moving Average).
Die notwendige Bedingung der Arbeit des EAs — das Vorhandensein des kompilierten Indikators StopATR_auto m Ordner MQL5\Indicators\Downloads:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- ... //--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),TimeFrame,"Downloads\\StopATR_auto", CountBarsForAverage, Target );
Obwohl der vorliegende EA die Positionen NUR schließt, habe ich einen kleinen Block der Eröffnung der Positionen eingebaut:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- if(MQLInfoInteger(MQL_DEBUG) || MQLInfoInteger(MQL_PROFILER) || MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) { static long counter=-50; static bool trade_buy=true; if(counter==0) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin()); else if(counter%1500==0) { if(RefreshRates()) { if(trade_buy) { OpenBuy(m_symbol.LotsMin()); trade_buy=false; } else { OpenSell(m_symbol.LotsMin()); trade_buy=true; } } else counter=counter-9; } counter++; } //---
— dieser Block funktioniert ausschließlich, wenn Sie den vorliegenden EA testen oder optimieren. Alle 1500 Ticks wird entweder Buy oder Sell geöffnet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18677
Die automatische Berechnung der Ebenen StopLoss aufgrund des Indikators ATR.Expert_RSI_Stochastic_MA
Im EA werden drei Indikatoren verwendet: MA (150), RSI (3) mit den Ebenen 80 und 20, Stochastic (6, 3, 3) mit den Ebenen 70 und 30.
Der Handel nach zwei Handelstagungen mit der Einstellung des Tagungs-Anfangs. Stop Loss. Take Profit.Trailing_Profit
Die Schließung aller offenen Positionen nach dem Prozent vom Gewinn.