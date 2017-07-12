ExpertClor_v01

Der Autor der Idee — John Smith, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der EA - der Helfer. nur die Schließung einer Position:





Die Einstellung in "ohne Verlust" (Breakeven), die Ebene StopLoss nach dem Indikator StopATR_auto, die Schließung der Position nach der Kreuzung zwei MA (Moving Average).

Die notwendige Bedingung der Arbeit des EAs — das Vorhandensein des kompilierten Indikators StopATR_auto m Ordner MQL5\Indicators\Downloads:

int OnInit () { ... handle_iCustom= iCustom (m_symbol.Name(),TimeFrame, "Downloads\\StopATR_auto" , CountBarsForAverage, Target );

Obwohl der vorliegende EA die Positionen NUR schließt, habe ich einen kleinen Block der Eröffnung der Positionen eingebaut:

void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG ) || MQLInfoInteger ( MQL_PROFILER ) || MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) { static long counter=- 50 ; static bool trade_buy= true ; if (counter== 0 ) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin()); else if (counter% 1500 == 0 ) { if ( RefreshRates ()) { if (trade_buy) { OpenBuy(m_symbol.LotsMin()); trade_buy= false ; } else { OpenSell(m_symbol.LotsMin()); trade_buy= true ; } } else counter=counter- 9 ; } counter++; }

— dieser Block funktioniert ausschließlich, wenn Sie den vorliegenden EA testen oder optimieren. Alle 1500 Ticks wird entweder Buy oder Sell geöffnet.