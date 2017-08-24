CodeBaseSeções
ExpertClor_v01 - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1235
Avaliação:
(27)
Publicado:
Autor da ideia — John Smithautor do código mq5 — barabashkakvn.

Expert Advisor Assistente. Apenas FECHAMENTO de posições:

ExpertClor_v01

As posições são movidas para Break-even, nível StopLoss segundo o indicador StopATR_auto, fechamento de posições pelo cruzamento de dois MA (Moving Average).

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador StopATR_auto esteja localizado na pasta MQL5\Indicators\Downloads:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
...
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),TimeFrame,"Downloads\\StopATR_auto",
                          CountBarsForAverage,
                          Target
                          );

Embora este expert APENAS feche posições, adicionei uma pequena parte de código para abrir posições:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if(MQLInfoInteger(MQL_DEBUG) || MQLInfoInteger(MQL_PROFILER) || 
      MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
     {
      static long counter=-50;
      static bool trade_buy=true;

      if(counter==0)
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin());
      else if(counter%1500==0)
        {
         if(RefreshRates())
           {
            if(trade_buy)
              {
               OpenBuy(m_symbol.LotsMin());
               trade_buy=false;
              }
            else
              {
               OpenSell(m_symbol.LotsMin());
               trade_buy=true;
              }
           }
         else
            counter=counter-9;
        }

      counter++;
     }
//---

— este bloco funciona só quando você testa ou otimiza este EA. A cada 1 500 ticks é aberto Buy ou Sell.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18677

