ExpertClor_v01

Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Expert Advisor Assistente. Apenas FECHAMENTO de posições:
As posições são movidas para Break-even, nível StopLoss segundo o indicador StopATR_auto, fechamento de posições pelo cruzamento de dois MA (Moving Average).
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador StopATR_auto esteja localizado na pasta MQL5\Indicators\Downloads:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- ... //--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),TimeFrame,"Downloads\\StopATR_auto", CountBarsForAverage, Target );
Embora este expert APENAS feche posições, adicionei uma pequena parte de código para abrir posições:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- if(MQLInfoInteger(MQL_DEBUG) || MQLInfoInteger(MQL_PROFILER) || MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) { static long counter=-50; static bool trade_buy=true; if(counter==0) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin()); else if(counter%1500==0) { if(RefreshRates()) { if(trade_buy) { OpenBuy(m_symbol.LotsMin()); trade_buy=false; } else { OpenSell(m_symbol.LotsMin()); trade_buy=true; } } else counter=counter-9; } counter++; } //---
— este bloco funciona só quando você testa ou otimiza este EA. A cada 1 500 ticks é aberto Buy ou Sell.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18677
