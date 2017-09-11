コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

ExpertClor_v01 - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1008
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アイデアの著者-はジョンスミスMQL5 コードの著者-は barabashkakvnです。

アシスタントEA。 ポジションの決済のみ:

ExpertClor_v01

ポジションはブレイクイーブンに移動され、ストップロスは StopATR_auto インジケータに基づいて計算され、ポジションは2つの MAs (移動平均) のクロスで閉じられます。

EA の条件は、コンパイル済みのStopATR_autoインジケーターファイルをフォルダMQL5\Indicators\Downloadsに追加する必要があります。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int()
  {
//---
...
//---インジケーター iCustom のハンドルを作成します。
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),TimeFrame,"Downloads\\StopATR_auto",
                          CountBarsForAverage,
                          Target
                          );

このEAはポジションを閉じますが、ポジションを開くためのコードを追加しました。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if(MQLInfoInteger(MQL_DEBUG) || MQLInfoInteger(MQL_PROFILER) || 
      MQLInfoInteger(MQL_TESTER) | |MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
     {
      static long counter=-50;
      static bool trade_buy=true;

      if(counter==0)
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin());
      else if(counter%1500==0)
        {
         if(RefreshRates())
           {
            if(trade_buy)
              {
               OpenBuy(m_symbol.LotsMin());
               trade_buy=false;
              }
            else
              {
               OpenSell(m_symbol.LotsMin());
               trade_buy=true;
              }
           }
         else
            counter=counter-9;
        }

      counter++;
     }
//---

このユニットは、このEAをテストまたは最適化する場合にのみ機能します。 買い/売りは、すべての1500ティックの後に開かれます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18677

