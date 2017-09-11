ExpertClor_v01

アイデアの著者-はジョンスミス、 MQL5 コードの著者-は barabashkakvnです。

アシスタントEA。 ポジションの決済のみ:





ポジションはブレイクイーブンに移動され、ストップロスは StopATR_auto インジケータに基づいて計算され、ポジションは2つの MAs (移動平均) のクロスで閉じられます。

EA の条件は、コンパイル済みのStopATR_autoインジケーターファイルをフォルダMQL5\Indicators\Downloadsに追加する必要があります。

int () { ... handle_iCustom= iCustom (m_symbol.Name(),TimeFrame, "Downloads\\StopATR_auto" , CountBarsForAverage, Target );

このEAはポジションを閉じますが、ポジションを開くためのコードを追加しました。

void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG ) || MQLInfoInteger ( MQL_PROFILER ) || MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) | | MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) { static long counter=- 50 ; static bool trade_buy= true ; if (counter== 0 ) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin()); else if (counter% 1500 == 0 ) { if ( RefreshRates ()) { if (trade_buy) { OpenBuy(m_symbol.LotsMin()); trade_buy= false ; } else { OpenSell(m_symbol.LotsMin()); trade_buy= true ; } } else counter=counter- 9 ; } counter++; }

このユニットは、このEAをテストまたは最適化する場合にのみ機能します。 買い/売りは、すべての1500ティックの後に開かれます。