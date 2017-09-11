無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ExpertClor_v01 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1008
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイデアの著者-はジョンスミス、 MQL5 コードの著者-は barabashkakvnです。
アシスタントEA。 ポジションの決済のみ:
ポジションはブレイクイーブンに移動され、ストップロスは StopATR_auto インジケータに基づいて計算され、ポジションは2つの MAs (移動平均) のクロスで閉じられます。
EA の条件は、コンパイル済みのStopATR_autoインジケーターファイルをフォルダMQL5\Indicators\Downloadsに追加する必要があります。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int() { //--- ... //---インジケーター iCustom のハンドルを作成します。 handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),TimeFrame,"Downloads\\StopATR_auto", CountBarsForAverage, Target );
このEAはポジションを閉じますが、ポジションを開くためのコードを追加しました。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- if(MQLInfoInteger(MQL_DEBUG) || MQLInfoInteger(MQL_PROFILER) || MQLInfoInteger(MQL_TESTER) | |MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) { static long counter=-50; static bool trade_buy=true; if(counter==0) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin()); else if(counter%1500==0) { if(RefreshRates()) { if(trade_buy) { OpenBuy(m_symbol.LotsMin()); trade_buy=false; } else { OpenSell(m_symbol.LotsMin()); trade_buy=true; } } else counter=counter-9; } counter++; } //---
このユニットは、このEAをテストまたは最適化する場合にのみ機能します。 買い/売りは、すべての1500ティックの後に開かれます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18677
StopATR_auto
ATR インジケーターに基づくストップロスレベルの自動計算Expert_RSI_Stochastic_MA
このEAは3つのインジケーターを使用しています: MA (150)、RSI (3) のレベル80と20、ストキャスティクス(6、3、3) のレベル70と30。
EURUSD ブレイクアウト
このEA は、指定されたセッションの開始時間から始まる2つのトレーディングセッション中にトレードを行います。 ストップロス テイクプロフィット。Trailing_Profit
指定した利益率で開いているすべてのポジションを閉じます。