ExpertClor_v01

思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

一个用于辅助的EA交易。只用于关闭仓位:





仓位移动的平衡点, 根据 StopATR_auto 指标计算止损, 仓位在两个 MAs (移动平均) 交叉时关闭。

为了使EA交易能够正常运行, 您应当把编译好的StopATR_auto指标文件放到MQL5\Indicators\Downloads文件夹下:

int OnInit () { ... handle_iCustom= iCustom (m_symbol.Name(),TimeFrame, "Downloads\\StopATR_auto" , CountBarsForAverage, Target );

尽管这个EA交易只是用于平仓，我也加入了一小部分代码用来建立仓位:

void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG ) || MQLInfoInteger ( MQL_PROFILER ) || MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) { static long counter=- 50 ; static bool trade_buy= true ; if (counter== 0 ) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin()); else if (counter% 1500 == 0 ) { if ( RefreshRates ()) { if (trade_buy) { OpenBuy(m_symbol.LotsMin()); trade_buy= false ; } else { OpenSell(m_symbol.LotsMin()); trade_buy= true ; } } else counter=counter- 9 ; } counter++; }

这个部分只有在您测试或者优化EA交易的时候才会工作，每过1500个分时就会建立一个买入或者卖出仓位。