EA

ExpertClor_v01 - MetaTrader 5EA

思路的作者 — John SmithMQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

一个用于辅助的EA交易。只用于关闭仓位:

ExpertClor_v01

仓位移动的平衡点, 根据 StopATR_auto 指标计算止损, 仓位在两个 MAs (移动平均) 交叉时关闭。

为了使EA交易能够正常运行, 您应当把编译好的StopATR_auto指标文件放到MQL5\Indicators\Downloads文件夹下:

//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
...
//--- 使用 iCustom 创建指标句柄
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),TimeFrame,"Downloads\\StopATR_auto",
                          CountBarsForAverage,
                          Target
                          );

尽管这个EA交易只是用于平仓，我也加入了一小部分代码用来建立仓位:

//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易订单分时函数                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if(MQLInfoInteger(MQL_DEBUG) || MQLInfoInteger(MQL_PROFILER) || 
      MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
     {
      static long counter=-50;
      static bool trade_buy=true;

      if(counter==0)
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin());
      else if(counter%1500==0)
        {
         if(RefreshRates())
           {
            if(trade_buy)
              {
               OpenBuy(m_symbol.LotsMin());
               trade_buy=false;
              }
            else
              {
               OpenSell(m_symbol.LotsMin());
               trade_buy=true;
              }
           }
         else
            counter=counter-9;
        }

      counter++;
     }
//---

这个部分只有在您测试或者优化EA交易的时候才会工作，每过1500个分时就会建立一个买入或者卖出仓位。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18677

