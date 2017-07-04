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ExpertClor_v01 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — John Smith, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Советник - помощник. Только ЗАКРЫТИЕ позиций:
Перевод в безубыток (Breakeven), уровень StopLoss по индикатору StopATR_auto, закрытие позиций по пересечению двух MA (Moving Average).
Необходимое условие работы советника — наличие скомпилированного индикатора StopATR_auto в папке MQL5\Indicators\Downloads:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- ... //--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),TimeFrame,"Downloads\\StopATR_auto", CountBarsForAverage, Target );
Хотя данный советник ТОЛЬКО закрывает позиции, я встроил небольшой блок открытия позиций:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- if(MQLInfoInteger(MQL_DEBUG) || MQLInfoInteger(MQL_PROFILER) || MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) { static long counter=-50; static bool trade_buy=true; if(counter==0) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin()); else if(counter%1500==0) { if(RefreshRates()) { if(trade_buy) { OpenBuy(m_symbol.LotsMin()); trade_buy=false; } else { OpenSell(m_symbol.LotsMin()); trade_buy=true; } } else counter=counter-9; } counter++; } //---
— этот блок работает исключительно, когда Вы тестируете или оптимизируете данный советник. Через каждые 1500 тиков открывается или Buy или Sell.
Торговля по двум торговым сессиям с настройкой начала сессий. Stop Loss. Take Profit.Trailing_Profit
Закрытие всех открытых позиций по проценту от прибыли.
Торговля на PERIOD_M1 (M1). Подсчёт бычьих и медвежьих баров.CMqlParams
Класс-контейнер, который использует цепочку методов для быстрого добавления параметров и удаления строк кода.