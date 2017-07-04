ExpertClor_v01

Автор идеи — John Smith, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Советник - помощник. Только ЗАКРЫТИЕ позиций:





Перевод в безубыток (Breakeven), уровень StopLoss по индикатору StopATR_auto, закрытие позиций по пересечению двух MA (Moving Average).

Необходимое условие работы советника — наличие скомпилированного индикатора StopATR_auto в папке MQL5\Indicators\Downloads:

int OnInit () { ... handle_iCustom= iCustom (m_symbol.Name(),TimeFrame, "Downloads\\StopATR_auto" , CountBarsForAverage, Target );

Хотя данный советник ТОЛЬКО закрывает позиции, я встроил небольшой блок открытия позиций:

void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG ) || MQLInfoInteger ( MQL_PROFILER ) || MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION )) { static long counter=- 50 ; static bool trade_buy= true ; if (counter== 0 ) m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin()); else if (counter% 1500 == 0 ) { if ( RefreshRates ()) { if (trade_buy) { OpenBuy(m_symbol.LotsMin()); trade_buy= false ; } else { OpenSell(m_symbol.LotsMin()); trade_buy= true ; } } else counter=counter- 9 ; } counter++; }

— этот блок работает исключительно, когда Вы тестируете или оптимизируете данный советник. Через каждые 1500 тиков открывается или Buy или Sell.