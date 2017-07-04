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Советники

ExpertClor_v01 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2459
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеи — John Smithавтор кода mq5 — barabashkakvn.

Советник - помощник. Только ЗАКРЫТИЕ позиций:

ExpertClor_v01

Перевод в безубыток (Breakeven), уровень StopLoss по индикатору StopATR_auto, закрытие позиций по пересечению двух MA (Moving Average).

Необходимое условие работы советника — наличие скомпилированного индикатора StopATR_auto в папке MQL5\Indicators\Downloads:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
...
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(m_symbol.Name(),TimeFrame,"Downloads\\StopATR_auto",
                          CountBarsForAverage,
                          Target
                          );

Хотя данный советник ТОЛЬКО закрывает позиции, я встроил небольшой блок открытия позиций:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   if(MQLInfoInteger(MQL_DEBUG) || MQLInfoInteger(MQL_PROFILER) || 
      MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION))
     {
      static long counter=-50;
      static bool trade_buy=true;

      if(counter==0)
         m_trade.Buy(m_symbol.LotsMin());
      else if(counter%1500==0)
        {
         if(RefreshRates())
           {
            if(trade_buy)
              {
               OpenBuy(m_symbol.LotsMin());
               trade_buy=false;
              }
            else
              {
               OpenSell(m_symbol.LotsMin());
               trade_buy=true;
              }
           }
         else
            counter=counter-9;
        }

      counter++;
     }
//---

— этот блок работает исключительно, когда Вы тестируете или оптимизируете данный советник. Через каждые 1500 тиков открывается или Buy или Sell.

EURUSD breakout EURUSD breakout

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Trailing_Profit Trailing_Profit

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Get_Rich_or_Die_Trying_GBP Get_Rich_or_Die_Trying_GBP

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CMqlParams CMqlParams

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