Any Pair Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Chandra100

Habitualmente, si adjuntamos un indicador a un gráfico, este trabajará sobre las divisas del grafico en cuestión.

Con este indicador es posible seleccionar el símbolo al que se desea aplicarlo. Es posible adjuntar varias veces el indicador al gráfico con diferentes símbolos como parámetros de entrada.

  • EURUSD y USDCHF tienen correlaciones negativas.
  • AUDUSD y NZDUSD tienen correlaciones positivas.

Podemos adjuntar dos instancias del indicador dichos símbolos y monitorizar si hay correlaciones o no.

O de otra forma, podemos adjuntar tres instancias del indicador: para 2 pares mayores y su cruce. Ejemplo: For EURUSD, GBPUSD and EURGBP.

Podemos ver como los cambios en los mayores influyen en el movimiento del precio del par del cruce.

Any Pair Stochastic

Indicador Any_Pair_Stochastic

