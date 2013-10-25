Ставь лайки и следи за новостями
Any Pair Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
- 2969
Реальный автор:
Chandra100
Обычно когда мы запускаем индикатор на графике, он показывает значения только для текущего инструмента графика.
С помощью этого индикатора вы можете выбирать символ, для которого требуется расчет индикатора. Можно добавить сколько угодно копий данного индикатора, указав во входных параметрах различные инструменты.
Известно, что:
- Валютные пары EURUSD и USDCHF имеют отрицательную корреляцию.
- Валютные пары AUDUSD и NZDUSD имеют положительную корреляцию.
Мы можем добавить два экземпляра индикатора с расчетом на данных символах и наблюдать наличие или отсутствие корреляции между инструментами.
Более того, можно добавить 3 экземпляра индикатора: две для основных пар и одну для кросс-пары, например EURUSD, GBPUSD и EURGBP. На графике индикатора для кросс-пары можно видеть влияние основных пар на ее движение.
Индикатор Any_Pair_Stochastic
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1867
