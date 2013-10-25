Реальный автор:

Chandra100

Обычно когда мы запускаем индикатор на графике, он показывает значения только для текущего инструмента графика.



С помощью этого индикатора вы можете выбирать символ, для которого требуется расчет индикатора. Можно добавить сколько угодно копий данного индикатора, указав во входных параметрах различные инструменты.

Известно, что:



Валютные пары EURUSD и USDCHF имеют отрицательную корреляцию.

Валютные пары AUDUSD и NZDUSD имеют положительную корреляцию.

Мы можем добавить два экземпляра индикатора с расчетом на данных символах и наблюдать наличие или отсутствие корреляции между инструментами.



Более того, можно добавить 3 экземпляра индикатора: две для основных пар и одну для кросс-пары, например EURUSD, GBPUSD и EURGBP. На графике индикатора для кросс-пары можно видеть влияние основных пар на ее движение.

Индикатор Any_Pair_Stochastic

