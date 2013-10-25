CodeBaseРазделы
Индикаторы

Any Pair Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Chandra100

Обычно когда мы запускаем индикатор на графике, он показывает значения только для текущего инструмента графика.

С помощью этого индикатора вы можете выбирать символ, для которого требуется расчет индикатора. Можно добавить сколько угодно копий данного индикатора, указав во входных параметрах различные инструменты.

Известно, что:

  • Валютные пары EURUSD и USDCHF имеют отрицательную корреляцию.
  • Валютные пары AUDUSD и NZDUSD имеют положительную корреляцию.

Мы можем добавить два экземпляра индикатора с расчетом на данных символах и наблюдать наличие или отсутствие корреляции между инструментами.

Более того, можно добавить 3 экземпляра индикатора: две для основных пар и одну для кросс-пары, например EURUSD, GBPUSD и EURGBP. На графике индикатора для кросс-пары можно видеть влияние основных пар на ее движение.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1867

