Any Pair Stochastic - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Chandra100
取り付けられた指標は通常現在のチャートのみで表示されます。
この指標では、指標を適用するための銘柄を選択することができます。この指標は異なる銘柄を入力として何回でも追加することができます。
- EURUSDとUSDCHFは負の相関を持っています。
- UDUSDとNZDUSDは正の相関を持っています。
これら2つの銘柄のためにこの指標の2つのインスタンスを追加し、相関関係が存在するかどうかを監視することができます。
他の方法は、2つの主要なペアとそのクロスペアのために、この指標の3つのインスタンスを追加することです。例： EURUSD、GBPUSD及びEURGBPのため。
クロスペアでは主要なペアの変化がその動きにどのように影響するかを見ることができます。
Any_Pair_Stochastic指標
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1867
