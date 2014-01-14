Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Donchian Channel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2558
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Richard Dawood Donchyan
Donchian Channel es un indicador de volatilidad basado en el cálculo del rango actual de precios a partir de los máximos y mínimos más recientes.
El código es similar al deDonchian Channels, pero no se dibuja la línea central.
Indicador Donchian Channel
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1870
Un ejemplo de como crear un Asesor Experto multidivisa que opera usando el indicador Bandas de Bollinger.ColorDM_361
Momentum digital (impulso digital) en forma de iconos de colores.
Este indicador crea zonas de colocacion recomendada de stop-losses para posiciones cortas y largas en cualquier momento.Any Pair Stochastic
Este indicador es útil para análisis de correlación y tambien parac analizar cruces de pares de divisas.