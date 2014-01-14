CodeBaseSecciones
Donchian Channel - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Richard Dawood Donchyan

Donchian Channel es un indicador de volatilidad basado en el cálculo del rango actual de precios a partir de los máximos y mínimos más recientes.

El código es similar al deDonchian Channels, pero no se dibuja la línea central.

Indicador Donchian Channel

Indicador Donchian Channel

