Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
IncDemaOnArray - librería para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 960
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La clase CDemaOnArrayestá diseñada para calcular los valores del indicador DEMA (Double Exponential Moving Average)a partir de su buffer.
Utilización:
El método Init() es llamado en la función OnInit() del indicador con los parámetros siguientes:
- int aPeriod es el periodo del indicador;
- ENUM_MA_METHOD aMethod es el método de suavizado.
El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:
- const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();
- const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();
- double aData[] buffer de datos para los cálculos del indicador;
- double aM1[] buffer intermedio para los cálculos;
- double aM2[] buffer intermedio para los cálculos;
- double aDEMA[] buffer con los valores calculados del indicador.
- int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;
- string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador;
Test_DemaOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CDemaOnArray. El archivo IncDemaOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual). Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray.
El Indicador TécnicoDouble Exponential Moving Average (DEMA) fue desarrollado por Patrick Mulloy y publicado en Febrero de 1994 en la revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Se utiliza para suavizar las series de precios y se aplica directamnte el gráfico de precio de un activo financiero. Además, puede ser utilizado para suavizar los valores de otros indicadores.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/657
Este indicador es útil para análisis de correlación y tambien parac analizar cruces de pares de divisas.SL_ATR
Este indicador crea zonas de colocacion recomendada de stop-losses para posiciones cortas y largas en cualquier momento.
Esta versión del indicador DinapoliTargets_Full es útil por su capacidad de ser visualizado para cara barra del gráfico, lo que permite tener una visión general del comportamiento del mercado con respecto a los niveles del indicador en cada barra. Al parecer este indicador es más útil cuando se analiza una estrategia en modo offline.IncTemaOnArray
La clase CTemaOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador TEMA (Triple Exponential Moving Average) a partir de su buffer.