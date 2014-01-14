CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Librerías

IncDemaOnArray - librería para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
960
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incdemaonarray.mqh (2.75 KB) ver
incmaonarray.mqh (5.28 KB) ver
\MQL5\Indicators\
test_demaonarray.mq5 (2.44 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La clase CDemaOnArrayestá diseñada para calcular los valores del indicador DEMA (Double Exponential Moving Average)a partir de su buffer.

Utilización:

El método Init() es llamado en la función OnInit() del indicador con los parámetros siguientes:

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:

  • const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();
  • const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();
  • double aData[] buffer de datos para los cálculos del indicador;
  • double aM1[] buffer intermedio para los cálculos;
  • double aM2[] buffer intermedio para los cálculos;
  • double aDEMA[] buffer con los valores calculados del indicador.
Métodos adicionales:
  • int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;
  • string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador;

Test_DemaOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CDemaOnArray. El archivo IncDemaOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual). Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray.

El Indicador TécnicoDouble Exponential Moving Average (DEMA) fue desarrollado por Patrick Mulloy y publicado en Febrero de 1994 en la revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Se utiliza para suavizar las series de precios y se aplica directamnte el gráfico de precio de un activo financiero. Además, puede ser utilizado para suavizar los valores de otros indicadores.

TestDemaOnArray

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/657

Any Pair Stochastic Any Pair Stochastic

Este indicador es útil para análisis de correlación y tambien parac analizar cruces de pares de divisas.

SL_ATR SL_ATR

Este indicador crea zonas de colocacion recomendada de stop-losses para posiciones cortas y largas en cualquier momento.

DinapoliTargets_Full DinapoliTargets_Full

Esta versión del indicador DinapoliTargets_Full es útil por su capacidad de ser visualizado para cara barra del gráfico, lo que permite tener una visión general del comportamiento del mercado con respecto a los niveles del indicador en cada barra. Al parecer este indicador es más útil cuando se analiza una estrategia en modo offline.

IncTemaOnArray IncTemaOnArray

La clase CTemaOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador TEMA (Triple Exponential Moving Average) a partir de su buffer.