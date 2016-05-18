und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Any Pair Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 886
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Real Autor:
Chandra100
Normalerweise wird - wenn wir einen Indikator aufrufen - dieser nur im aktuellen Chart dargestellt.
Mit diesem Indikator können Sie das Symbol auswählen, auf das der Indikator angewendet werden soll. Sie können diesen Indikator beleibig oft mit verschiedenen Symbolen als Eingabe aufrufen.
- EURUSD und USDCHF haben negative Korrelation.
- AUDUSD und NZDUSD haben positive Korrelation.
Wir können zwei Instanzen dieses Indikators für diese zwei Symbole hinzufügen und können beobachten, ob eine Korrelation existiert oder nicht.
Oder wir könen drei Instanzen des Indikators für 2 Major-Paare hinzufügen und einen für das Cross-Paar. Beispiel: Für EURUSD, GBPUSD und EURGBP.
Wir können am Cross-Paar sehen, wie die Änderungen in den Major-Paaren seine Bewegung beeinflussen.
Any_Pair_Stochastic Indikator
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1867
