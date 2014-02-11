任意货币对的Stochastic

原作者：

Chandra100

通常如果我们附加一个指标，它仅会显示当前图表的该指标。



有了这个指标，你能够选择任何你想要运用该指标的交易对象。你可以在不同交易对象上添加任意次数作为指标的输入参数。

EURUSD 和 USDCHF 负相关。

AUDUSD 和 NZDUSD 正相关。

我们可以在这两个交易对象上添加两个实例，并观察这种相关性是都存在。



另外，我们还可以再两个主货币对和一个交叉货币对上添加三个实例。例如：EURUSD, GBPUSD 和 EURGBP。



我们可以在交叉货币对上看到主货币对是如何影响它的运行的。

Any_Pair_Stochastic 指标

