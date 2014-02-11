请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
任意货币对的Stochastic - MetaTrader 5脚本
原作者：
Chandra100
通常如果我们附加一个指标，它仅会显示当前图表的该指标。
有了这个指标，你能够选择任何你想要运用该指标的交易对象。你可以在不同交易对象上添加任意次数作为指标的输入参数。
- EURUSD 和 USDCHF 负相关。
- AUDUSD 和 NZDUSD 正相关。
我们可以在这两个交易对象上添加两个实例，并观察这种相关性是都存在。
另外，我们还可以再两个主货币对和一个交叉货币对上添加三个实例。例如：EURUSD, GBPUSD 和 EURGBP。
我们可以在交叉货币对上看到主货币对是如何影响它的运行的。
Any_Pair_Stochastic 指标
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1867
