Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
SL_ATR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1410
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Vladimir Hlystov
Este indicador crea zonas de colocacion recomendada de stop-losses para posiciones cortas y largas en cualquier momento. Puede ser útil para operar con trailing stops.
Los bordes de las nubes son los valores máximos y mínimos de stop-loss para posiciones de Compra y Venta.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/706
Donchian Channel es un indicador de volatilidad basado en el cálculo del rango actual de precios a partir de los máximos y mínimos más recientes.MultiCurrEA
Un ejemplo de como crear un Asesor Experto multidivisa que opera usando el indicador Bandas de Bollinger.
Este indicador es útil para análisis de correlación y tambien parac analizar cruces de pares de divisas.IncDemaOnArray
La clase CDemaOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador DEMA (Double Exponential Moving Average) a partir de su buffer.