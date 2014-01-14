CodeBaseSecciones
SL_ATR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Vladimir Hlystov

Este indicador crea zonas de colocacion recomendada de stop-losses para posiciones cortas y largas en cualquier momento. Puede ser útil para operar con trailing stops.

Los bordes de las nubes son los valores máximos y mínimos de stop-loss para posiciones de Compra y Venta.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/706

