Any Pair Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Chandra100

Normalmente, se anexamos um indicador, ele vai mostrar o indicador apenas para o gráfico atual.

Com este indicador, você pode escolher o símbolo para o qual você deseja aplicar o indicador. Você pode adicionar qualquer número de vezes este indicador com símbolos diferentes como entradas.

  • EURUSD e USDCHF têm correlação negativa.
  • AUDUSD e NZDUSD tem correlação positiva.

Nós podemos adicionar duas instâncias desse indicador para estes dois símbolos, podendo monitorar se a correlação existe ou não.

De outra forma, pode-se adicionar três instâncias desse indicador para 2 pares principais e um para o seu par cruzado. Exemplo: Para EURUSD, GBPUSD e EURGBP.

Podemos ver no par cruzado como que as mudanças nos principais pares afetam seu movimento.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1867

