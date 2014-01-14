Participe de nossa página de fãs
Any Pair Stochastic - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Chandra100
Normalmente, se anexamos um indicador, ele vai mostrar o indicador apenas para o gráfico atual.
Com este indicador, você pode escolher o símbolo para o qual você deseja aplicar o indicador. Você pode adicionar qualquer número de vezes este indicador com símbolos diferentes como entradas.
- EURUSD e USDCHF têm correlação negativa.
- AUDUSD e NZDUSD tem correlação positiva.
Nós podemos adicionar duas instâncias desse indicador para estes dois símbolos, podendo monitorar se a correlação existe ou não.
De outra forma, pode-se adicionar três instâncias desse indicador para 2 pares principais e um para o seu par cruzado. Exemplo: Para EURUSD, GBPUSD e EURGBP.
Podemos ver no par cruzado como que as mudanças nos principais pares afetam seu movimento.
Indicador Any_Pair_Stochastic
