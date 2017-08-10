Nevalyashka BreakdownLevel

Autor de la idea — Vladimir Khlystov, autor del código mq5 — barabashkakvn.

Estrategia comercial: ruptura del máximo/mínimo en el intervalo temporal elegido. Para compensar las posiciones con pérdidas se usa "Nevalyashka" con aumento de lote según el principio de martingale.

El asesor calcula el máximo y el mínimo del precio en el intervalo temporal entre "Time start" — la hora de comienzo del periodo de control y "Time end" — la hora de finalización del periodo de control:





Si el precio supera el máximo de este periodo, se abre la posición "BUY", si el precio se va por debajo del mínimo, se abre una posición "SELL". El StopLoss se establece en el límite opuesto del periodo: para la posición "BUY", al nivel del mínimo del precio; para la posición "SELL", al nivel del máximo del precio. El TakeProfit se coloca según el nivel de altura del periodo de control.

Si el parámetro "Use time close" es igual a true, significa que funcionará el parámetro "Time close" (hora a la que se cierran todas las posiciones).

para los parámetros de enetrada "Time start", "Time end" y "Time close" se tienen en cuenta solo las horas y los minutos.

El cierre por StopLoss se capta en OnTradeTransaction.

Cuando detectamos una transacción con el tipo "DEAL_ENTRY_OUT" (ru: "Salida del mercado", en: "Entry out"), miramos el campo del comentario de esta transacción. Si en los comentarios detectamos "sl" esto significa, con bastante probabilidad, que hemos detecatdo una transacción cerrada por StopLoss:

if (deal_symbol==m_symbol.Name() && deal_magic==m_magic) if (deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT ) { MqlDateTime str1; TimeToStruct ( TimeCurrent (),str1); if ( StringFind (deal_comment, "tp" , 0 )!=- 1 || deal_profit>= 0.0 ) { TradeDey=str1.day; return ; } if ( StringFind (deal_comment, "sl" , 0 )!=- 1 ) { if (TradeDey!=str1.day) { Print ( "A StopLoss closure has been detected!" ); double loss= MathAbs (deal_profit/m_symbol.TickValue()/deal_volume); if (deal_type== DEAL_TYPE_SELL ) { double SL=m_symbol. Bid ()+loss*m_symbol. Point (); double TP=m_symbol. Bid ()-loss*m_symbol. Point (); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if (Lot== 0.0 ) return ; OpenSell(SL,TP,Lot, "Nevalyashka" ); } if (deal_type== DEAL_TYPE_BUY ) { double SL=m_symbol. Ask ()-loss*m_symbol. Point (); double TP=m_symbol. Ask ()+loss*m_symbol. Point (); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if (Lot== 0.0 ) return ; OpenBuy(SL,TP,Lot, "Nevalyashka" ); } return ; } } }

y abrimos una posición opuesta a la cerrada (si el tipo de la transacción es "DEAL_TYPE_SELL", significa que se ha cerrado una posición "BUY"; si el tipo de la transacción es "DEAL_TYPE_BUY", significa que se ha cerrado una transacción"SELL"), pero en este caso, aumentamos el volumen de la operación en "K. martin" veces. Si la posición se ha cerrado con beneficio positivo, el asesor espera la hora de comienzo del siguiente periodo "Time end", y todo se repite.

El parámetro "No loss" designa el paso a ausencia de pérdidas: al alcanzar la posición la mitad del beneficio, el StopLoss de la posición se traslada al nivel del precio de apertura.

Ejmplo de simulación con EURUSD,M30:



