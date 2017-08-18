Nevalyashka BreakdownLevel

思路的作者 — Vladimir Khlystov, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.

交易策略: 在所选时间间隔内最高价/最低价的突破。为了恢复亏损的仓位，本EA交易使用了 "Nevalyashka" 策略和马丁格尔技术来增加手数。

本EA交易在指定时间间隔，从"Time start(开始时间)" 到 "Time end(结束时间)"之间计算最高价和最低价:





如果价格超过了这个时间段的最高价，就建立买入仓位，如果价格低于最低价，就建立卖出仓位。止损设在这个期间反向的边界上，也就是说，对于买入仓位就是最低价，而对于卖出仓位就是最高价。获利是根据控制区间的高度来设置的，

如果 "Use time close" 设为 true, the "Time close" 参数 (关闭所有仓位的时间) 就被激活。

对于"Time start", "Time end" 和 "Time close" 这些参数，只考虑小时数和分钟数。

根据止损平仓是在 OnTradeTransaction 中监控的.

当 "DEAL_ENTRY_OUT" (en: "出场") 被找到时，检查交易的注释栏位，如果 注释中包含 "sl", 意思就是交易由止损关闭:

if (deal_symbol==m_symbol.Name() && deal_magic==m_magic) if (deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT ) { MqlDateTime str1; TimeToStruct ( TimeCurrent (),str1); if ( StringFind (deal_comment, "tp" , 0 )!=- 1 || deal_profit>= 0.0 ) { TradeDey=str1.day; return ; } if ( StringFind (deal_comment, "sl" , 0 )!=- 1 ) { if (TradeDey!=str1.day) { Print ( "侦测到止损平仓!" ); double loss= MathAbs (deal_profit/m_symbol.TickValue()/deal_volume); if (deal_type== DEAL_TYPE_SELL ) { double SL=m_symbol. Bid ()+loss*m_symbol. Point (); double TP=m_symbol. Bid ()-loss*m_symbol. Point (); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if (Lot== 0.0 ) return ; OpenSell(SL,TP,Lot, "Nevalyashka" ); } if (deal_type== DEAL_TYPE_BUY ) { double SL=m_symbol. Ask ()-loss*m_symbol. Point (); double TP=m_symbol. Ask ()+loss*m_symbol. Point (); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if (Lot== 0.0 ) return ; OpenBuy(SL,TP,Lot, "Nevalyashka" ); } return ; } } }

建立一个与关闭仓位相反方向的仓位 (如果交易类型是 "DEAL_TYPE_SELL", 就是关闭了买入仓位; "DEAL_TYPE_BUY" 意思就是一个卖出仓位被关闭), 而增加手数为乘以K. martin. 如果仓位是获利关闭的，EA交易就会等到下个时间段的开始时间 "Time end", 然后再重复上面的过程.

"No loss" 参数是指要盈亏平衡; 当达到了仓位利润的一半时，止损要移动到仓位的开盘价格处。

在 EURUSD,M30 上的测试例子:



