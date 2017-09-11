Nevalyashka BreakdownLevel

アイデアの著者は-Vladimir Khlystovで、 MQL5 コードの著者-は barabashkakvnです。

トレーディング戦略: 選択した時間間隔で高値/安値のブレイクアウト。 失われたポジションを回復するために、EA は "Nevalyashka" 戦略とゲール技術を使用します。

このEA は、指定された時間間隔で高値と安値を計算し、" 時間の開始 " から " 時間の終了" にします。





価格がこの期間の高値を超えると、買いポジションを開きます。 価格が安値を下回る場合は、売りポジションを開きます。 ストップロスは、期間の反対側の境界線に設定されています。 すなわち、買いポジションの場合安値で、売りポジションの場合高値です. テイクプロフィットは、制御期間の高さに基づいて設定されます。

"時間決済の使用" が true に設定されている場合は、"時間決済" パラメータ (すべてのポジションを閉じる時間) がアクティブになります。

時間と分だけのパラメータを考慮して"開始時間"、 "終了時間"と "時間決済" が取られます。

StopLoss による決済は OnTradeTransaction で監視されます。

"DEAL_ENTRY_OUT" (en: "エントリアウト") が見つかった場合は、このコントラクトのコメント欄を確認してください。 コメントに "sl" が含まれている場合、コントラクトが StopLoss によって決済されたことを意味します。

if (deal_symbol==m_symbol.Name() && deal_magic==m_magic) if (deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT ) { MqlDateTime str1; TimeToStruct ( TimeCurrent (),str1); if ( StringFind (deal_comment, "tp" , 0 )!=- 1 || deal_profit>= 0.0 ) { TradeDey=str1.day; return ; } if ( StringFind (deal_comment, "sl" , 0 )!=- 1 ) { if (TradeDey!=str1.day) { Print ( "A StopLoss closure has been detected!" ); double loss= MathAbs (deal_profit/m_symbol.TickValue()/deal_volume); if (deal_type== DEAL_TYPE_SELL ) { double SL=m_symbol. Bid ()+loss*m_symbol. Point (); double TP=m_symbol. Bid ()-loss*m_symbol. Point (); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if (Lot== 0.0 ) return ; OpenSell(SL,TP,Lot, "Nevalyashka" ); } if (deal_type== DEAL_TYPE_BUY ) { double SL=m_symbol. Ask ()-loss*m_symbol. Point (); double TP=m_symbol. Ask ()+loss*m_symbol. Point (); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if (Lot== 0.0 ) return ; OpenBuy(SL,TP,Lot, "Nevalyashka" ); } return ; } } }

決済されたものとは反対のポジションを開く (コントラクトタイプが "DEAL_TYPE_SELL" の場合、買いポジションは決済。"DEAL_TYPE_BUY" は、売りポジションが決済されたことを意味します) 。 martin. 正の利益でポジションがクローズされた場合、EAは、次の期間の開始時刻を待機して「 時間の決済」を行い、上記の手順を繰り返します。

「No loss」パラメータは、損益を意味します。 ポジション利益の半分に達すると、StopLoss は始値に移動されます。

EURUSD、M30 のテストの例:



