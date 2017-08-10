CodeBaseSecciones
Boa_ZigZag_channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: mandor

Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag Boa_ZigZag.

Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag_channel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18648

Nevalyashka_BreakdownLevel Nevalyashka_BreakdownLevel

Estrategia comercial: ruptura del máximo/mínimo en el intervalo temporal elegido.

Boa_ZigZag_Arrows_HTF Boa_ZigZag_Arrows_HTF

Indicador Boa_ZigZag_Arrows con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ZigZag_channel ZigZag_channel

Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag.

Zigzag2_R_channel Zigzag2_R_channel

Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag2_R_Color.