ZigZag_channel - indicador para MetaTrader 5
Canal construido con los picos y los valles del indicador de ZigZag.
Fig. 1. Indicador ZigZag_channel
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18649
Boa_ZigZag_channel
Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag Boa_ZigZagNevalyashka_BreakdownLevel
Estrategia comercial: ruptura del máximo/mínimo en el intervalo temporal elegido.
Zigzag2_R_channel
Canal construido con los picos y los valles del indicador de Zigzag2_R_Color.CMqlParams
Clase-contenedor que usa una cadena de métodos para la adición rápida de parámetros y la eliminación de líneas de código.