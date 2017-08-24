Nevalyashka BreakdownLevel

Autor da ideia — Vladimir Khlystov, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Estratégia de negociação: quebra de máximo/mínimo no intervalo de tempo selecionado. Para compensar as posições desfavoráveis, usadass a estratégia ​​"Nevalyashka" e a técnica martingale para aumentar o lote.

O expert calcula o máximo e o mínimo do preço, no intervalo de temo entre "Time start" (início do período de controle) e "Time end" (final do período de controle):





Se o preço cruzar o máximo deste período, será aberta a posição "BUY", se o preço cruzar para baixo o mínimo, será aberta a posição "SELL". StopLoss colocado para a borda oposta do período, ou seja, para a posição "BUY", colocado no nível do mínimo do preço, para a posição "SELL", colocado no nível do máximo do preço. TakeProfit colocado segundo o nível da altura do período de controle.

Se o parâmetro "Use time close" é true, é desencadeado o parâmetro "Time close" (hora em que todas as posições são fechadas).

Para os parâmetros de entrada "Time start", "Time end" e "Time close" são levadas em conta apenas as horas e minutos.

O fechamento segundo o StopLoss é monitorado na função OnTradeTransaction.

Encontrada uma posição do tipo "DEAL_ENTRY_OUT" (pt: "Sair do mercado", en: "Entry out"), examinamos o campo de comentários nessa transação. Se nos comentários encontramos "sl", é muito provável que tenha sido encontrada uma transação fechada segundo StopLoss:

if (deal_symbol==m_symbol.Name() && deal_magic==m_magic) if (deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT ) { MqlDateTime str1; TimeToStruct ( TimeCurrent (),str1); if ( StringFind (deal_comment, "tp" , 0 )!=- 1 || deal_profit>= 0.0 ) { TradeDey=str1.day; return ; } if ( StringFind (deal_comment, "sl" , 0 )!=- 1 ) { if (TradeDey!=str1.day) { Print ( "A StopLoss closure has been detected!" ); double loss= MathAbs (deal_profit/m_symbol.TickValue()/deal_volume); if (deal_type== DEAL_TYPE_SELL ) { double SL=m_symbol. Bid ()+loss*m_symbol. Point (); double TP=m_symbol. Bid ()-loss*m_symbol. Point (); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if (Lot== 0.0 ) return ; OpenSell(SL,TP,Lot, "Nevalyashka" ); } if (deal_type== DEAL_TYPE_BUY ) { double SL=m_symbol. Ask ()-loss*m_symbol. Point (); double TP=m_symbol. Ask ()+loss*m_symbol. Point (); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if (Lot== 0.0 ) return ; OpenBuy(SL,TP,Lot, "Nevalyashka" ); } return ; } } }

e fechamos a posição oposta à fechada (se o tipo de transação for "DEAL_TYPE_SELL", a posição fechada terá sido "BUY"; se o tipo de transação for "DEAL_TYPE_BUY", terá sido fechada uma posição "SELL"), mas, ao acontecer isto, aumentamos o volume da transação "K. martin" vezes. Se a posição for fechada com resultados positivos, o EA esperará o início do seguinte período "Time end", e tudo será repetido.

Parâmetro "No loss", ou seja, posições movidas para Break-Even, isto é, quando metade do lucro é alcançado pela posição, StopLoss é movido para o nível do preço de abertura.

Exemplo de teste em EURUSD, M30:



