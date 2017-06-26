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Nevalyashka_BreakdownLevel - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — Vladimir Khlystov, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Стратегия торговли — пробой максимума/минимума на выбранном промежутке времени. Для компенсации убыточных позиций используется "Неваляшка" с увеличением лота по принципу мартингейла.
Советник вычисляет максимум и минимум цены во временном промежутке между "Time start" — временем начала контрольного периода и "Time end" — временем окончания контрольного периода:
Если цена превышает максимум этого периода, открывается позиция "BUY", если цена пошла ниже минимума — открывается позиция "SELL". StopLoss выставляется на противоположную границу периода: для позиции "BUY" — на уровень минимума цены, для позиции "SELL" — на уровень максимума цены. TakeProfit выставляется по уровню высоты контрольного периода.
Если параметр "Use time close" равен true — значит, будет работать параметр "Time close" (время, в которое закрываются все позиции).
Для входных параметров "Time start", "Time end" и "Time close" учитываются только часы и минуты.
Закрытие по StopLoss отлавливается в OnTradeTransaction.
Когда обнаруживаем сделку с типом "DEAL_ENTRY_OUT" (ru: "Выход из рынка", en: "Entry out"), просматриваем поле комментария у такой сделки. Если в комментарии обнаруживаем "sl" — это с большой долей вероятности означает, что обнаружена сделка, закрытая по StopLoss:
if(deal_symbol==m_symbol.Name() && deal_magic==m_magic) if(deal_entry==DEAL_ENTRY_OUT) { MqlDateTime str1; TimeToStruct(TimeCurrent(),str1); //--- there is a chance that this was a closure on the TakeProfit if(StringFind(deal_comment,"tp",0)!=-1 || deal_profit>=0.0) { TradeDey=str1.day; return; } //--- there is a chance that this was a closure on the StopLoss if(StringFind(deal_comment,"sl",0)!=-1) { if(TradeDey!=str1.day) { Print("A StopLoss closure has been detected!"); double loss=MathAbs(deal_profit/m_symbol.TickValue()/deal_volume); if(deal_type==DEAL_TYPE_SELL) // the buy position is closed { double SL=m_symbol.Bid()+loss*m_symbol.Point(); double TP=m_symbol.Bid()-loss*m_symbol.Point(); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if(Lot==0.0) return; OpenSell(SL,TP,Lot,"Nevalyashka"); } if(deal_type==DEAL_TYPE_BUY) // the sell position is closed { double SL=m_symbol.Ask()-loss*m_symbol.Point(); double TP=m_symbol.Ask()+loss*m_symbol.Point(); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if(Lot==0.0) return; OpenBuy(SL,TP,Lot,"Nevalyashka"); } return; } } }
и открываем позицию — противоположную закрытой (если тип сделки "DEAL_TYPE_SELL", значит была закрыта позиция "BUY"; если тип сделки "DEAL_TYPE_BUY" — значит была закрыта позиция "SELL"), но при этом увеличиваем объём сделки в "K. martin" раз. Если позиция была закрыта с положительной прибылью, то советник ждет времени старта следующего периода "Time end", и все повторяется.
Параметр "No loss" — перевод в безубыток: при достижении позицией половины своей прибыли StopLoss позиции переносится на уровень цены открытия.
Пример теста на EURUSD,M30:
Для анализа использованы два индикатора ZigZag.N Candles v4
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих — продажа. Учитывается тип торгового счёта: неттинг или хеджинг.
Конверты с использованием мувинга Color_QEMA_Digit с индикацией направления тренда и отображением последних значений границ канала.Color_PEMA_Envelopes_Digit
Конверты с использованием мувинга Color_PEMA_Digit с индикацией направления тренда и отображением последних значений границ канала.