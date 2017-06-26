Nevalyashka BreakdownLevel

Автор идеи — Vladimir Khlystov, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Стратегия торговли — пробой максимума/минимума на выбранном промежутке времени. Для компенсации убыточных позиций используется "Неваляшка" с увеличением лота по принципу мартингейла.

Советник вычисляет максимум и минимум цены во временном промежутке между "Time start" — временем начала контрольного периода и "Time end" — временем окончания контрольного периода:





Если цена превышает максимум этого периода, открывается позиция "BUY", если цена пошла ниже минимума — открывается позиция "SELL". StopLoss выставляется на противоположную границу периода: для позиции "BUY" — на уровень минимума цены, для позиции "SELL" — на уровень максимума цены. TakeProfit выставляется по уровню высоты контрольного периода.

Если параметр "Use time close" равен true — значит, будет работать параметр "Time close" (время, в которое закрываются все позиции).

Для входных параметров "Time start", "Time end" и "Time close" учитываются только часы и минуты.

Закрытие по StopLoss отлавливается в OnTradeTransaction.

Когда обнаруживаем сделку с типом "DEAL_ENTRY_OUT" (ru: "Выход из рынка", en: "Entry out"), просматриваем поле комментария у такой сделки. Если в комментарии обнаруживаем "sl" — это с большой долей вероятности означает, что обнаружена сделка, закрытая по StopLoss:

if (deal_symbol==m_symbol.Name() && deal_magic==m_magic) if (deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT ) { MqlDateTime str1; TimeToStruct ( TimeCurrent (),str1); if ( StringFind (deal_comment, "tp" , 0 )!=- 1 || deal_profit>= 0.0 ) { TradeDey=str1.day; return ; } if ( StringFind (deal_comment, "sl" , 0 )!=- 1 ) { if (TradeDey!=str1.day) { Print ( "A StopLoss closure has been detected!" ); double loss= MathAbs (deal_profit/m_symbol.TickValue()/deal_volume); if (deal_type== DEAL_TYPE_SELL ) { double SL=m_symbol. Bid ()+loss*m_symbol. Point (); double TP=m_symbol. Bid ()-loss*m_symbol. Point (); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if (Lot== 0.0 ) return ; OpenSell(SL,TP,Lot, "Nevalyashka" ); } if (deal_type== DEAL_TYPE_BUY ) { double SL=m_symbol. Ask ()-loss*m_symbol. Point (); double TP=m_symbol. Ask ()+loss*m_symbol. Point (); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if (Lot== 0.0 ) return ; OpenBuy(SL,TP,Lot, "Nevalyashka" ); } return ; } } }

и открываем позицию — противоположную закрытой (если тип сделки "DEAL_TYPE_SELL", значит была закрыта позиция "BUY"; если тип сделки "DEAL_TYPE_BUY" — значит была закрыта позиция "SELL"), но при этом увеличиваем объём сделки в "K. martin" раз. Если позиция была закрыта с положительной прибылью, то советник ждет времени старта следующего периода "Time end", и все повторяется.

Параметр "No loss" — перевод в безубыток: при достижении позицией половины своей прибыли StopLoss позиции переносится на уровень цены открытия.

Пример теста на EURUSD,M30:



