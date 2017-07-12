Nevalyashka BreakdownLevel

Der Autor der Idee — Vladimir Khlystov, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Die Strategie des Handels - der Durchbruch des Maximums/Minimums auf dem gewählten Zeitraum. Als Kompensation der verlustbringenden Positionen wird "Nevalyashka" mit der Erhöhung des Lotes nach dem Martingale-Prinzip verwendet.

Der EA rechnet Maximum und Minimum des Preises im vorübergehenden Abstand zwischen "Time start" — die Anfangszeit des der Kontrollperiode und "Time end" — die Zeit des Endes der Kontrollperiode:





Wenn der Preis mehr als Maximum dieser Periode ist, wird die Position "BUY" geöffnet, wenn der Preis unter Minimum ist — wird die Position "SELL" geöffnet. StopLoss wird auf die entgegengesetzte Grenze der Periode gesetzt: für die Position "BUY" — wird auf die Ebene des Preisminimums gesetzt, und die Position "SELL" — auf die Ebene des Preismaximums. TakeProfit wird nach der Ebene der Höhe der Kontrollperiode gesetzt.

Wenn das Parameter "Use time close" dem true gleich ist — bedeutet es, dass das Parameter "Time close" funktionieren wird (die Zeit, in der alle Positionen geschlossen werden).

Für die Eingangsparameter "Time start", "Time end" und "Time close" werden nur Stunden und Minuten berücksichtigt.

Die Schließung nach StopLoss wird in OnTradeTransaction gestoppt.

Wenn wir das Trade mit dem Typ "DEAL_ENTRY_OUT" (ru: "Das Verlassen aus dem Markt", en: "Entry out") finden, dann schauen wir das Kommentaren-Feld bei diesem Trade. Wenn wir in den Kommentaren "sl" finden — dann bedeutet dies mit größer Wahrscheinlichkeit, dass das Trade gefunden wurde, welches nach StopLoss geschlossen ist:

if (deal_symbol==m_symbol.Name() && deal_magic==m_magic) if (deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT ) { MqlDateTime str1; TimeToStruct ( TimeCurrent (),str1); if ( StringFind (deal_comment, "tp" , 0 )!=- 1 || deal_profit>= 0.0 ) { TradeDey=str1.day; return ; } if ( StringFind (deal_comment, "sl" , 0 )!=- 1 ) { if (TradeDey!=str1.day) { Print ( "A StopLoss closure has been detected!" ); double loss= MathAbs (deal_profit/m_symbol.TickValue()/deal_volume); if (deal_type== DEAL_TYPE_SELL ) { double SL=m_symbol. Bid ()+loss*m_symbol. Point (); double TP=m_symbol. Bid ()-loss*m_symbol. Point (); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if (Lot== 0.0 ) return ; OpenSell(SL,TP,Lot, "Nevalyashka" ); } if (deal_type== DEAL_TYPE_BUY ) { double SL=m_symbol. Ask ()-loss*m_symbol. Point (); double TP=m_symbol. Ask ()+loss*m_symbol. Point (); double Lot=LotCheck(deal_volume*InpK_martin); if (Lot== 0.0 ) return ; OpenBuy(SL,TP,Lot, "Nevalyashka" ); } return ; } } }

und wir öffnen die Position — die entgegengesetzt der geschlossenen Position ist (wenn der Typ des Trades "DEAL_TYPE_SELL" ist, bedeutet es, dass die Position "BUY" geschlossen wurde; wenn der Typ des Trades "DEAL_TYPE_BUY" is — bedeutet es, es wurde die Position "SELL" geschlossen), aber dabei vergrößern wir den Volumen des Trades in " K-. martin" Mal. Wenn die Position mit dem positiven Gewinn geschlossen wurde, so wartet der EA auf die Start-Zeit der folgenden Periode " Time end ", und alles wiederholt sich .

Das Parameter " No loss " — die Übersetzung davon ohne Verlust: die Position StopLoss wird bei der Erreichung der Position der Hälfte seines Gewinns auf die Ebene des Open-Preises gesetzt.

Das Beispiel des Tests am EURUSD,M30:



