ポケットに対して
インディケータ

Boa_ZigZag_Arrows_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

パラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つBoa_ZigZag_Arrowsインジケーター。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)

このインジケーターには、Boa_ZigZag_Arrows .mq5 インジケーターファイルが必要です。 < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に配置します。

図1. インジケーター Boa_ZigZag_Arrows_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18636

