Boa_ZigZag_Arrows_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
パラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つBoa_ZigZag_Arrowsインジケーター。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //インジケーターチャートの期間 (時間枠)
このインジケーターには、Boa_ZigZag_Arrows .mq5 インジケーターファイルが必要です。 < terminal_data_folder > \MQL5\Indicators. に配置します。
図1. インジケーター Boa_ZigZag_Arrows_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18636
