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Boa_ZigZag_Arrows_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Boa_ZigZag_Arrows с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Boa_ZigZag_Arrows.mq5.
Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_Arrows_HTF
ColorBarRange_HTF
Индикатор строит канал на уровнях High и Low свечи с более крупного таймфрейма, зафиксированного во входных параметрах индикатора.ColorBarOpen_HTF
Индикатор строит уровень открытия свечи с более крупного таймфрейма, зафиксированного во входных параметрах индикатора.
Boa_ZigZag_channel
Канал, построенный на вершинах и впадинах индикатора ЗигЗага Boa_ZigZagRabbitM2
Используемые индикаторы: CC, быстрая и медленная MA, WPR Ларри Вильямса.