Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Boa_ZigZag_Arrows_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1355
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Boa_ZigZag_Arrows com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo Boa_ZigZag_Arrows.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Boa_ZigZag_Arrows_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18636
AutoTradeLevels
O indicador marca com linhas horizontais curtas todas as transações concluídas.DoubleZigZag
Para análise, são usados dois indicadores ZigZag.
Nevalyashka_BreakdownLevel
Estratégia de negociação: quebra de máximo/mínimo no intervalo de tempo selecionado.Boa_ZigZag_channel
Canal construído nos picos e fundos do indicador ЗигЗага Boa_ZigZag