Indicadores

Boa_ZigZag_Arrows_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1355
(18)
Indicador Boa_ZigZag_Arrows com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período de gráfico de indicador (timeframe)

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo Boa_ZigZag_Arrows.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador Boa_ZigZag_Arrows_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18636

